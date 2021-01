Crece número de empresas que planean invertir en 2021

Archivo particular

Pese a que este año empezó complicado por la agudización de la pandemia, las empresas que operan en Colombia apuestan a hacer millonarias inversiones que fortalezcan sus negocios y, de paso, pueden contribuir a la anhelada reactivación de la economía.



(Radiografía de cierre y apertura de empresas en 2020 en Bogotá).

Compañías como Alpina, PepsiCo, Smurfit Kappa, Nutresa, Friogan, Holcim, InterNexa, Cemex y Farmalisto son algunas de las que han presentado sus planes de crecimiento, sin contar las del sector mineroenergético.



Las intenciones de inversión del sector privado, si se han advertido. Una encuesta de la Andi así lo reveló antes de terminar el 2020 y la semana pasada, PageGroup en su más reciente estudio llamado Insights 2021 que aborda las perspectivas entre 3.000 líderes de empresas de Brasil, Chile Colombia, Argentina, Perú, México, Panamá y Centroamérica. Advierte que las prioridades de inversión para las compañías en el 2021 estarán enfocadas en el desarrollo y la ampliación de sus operaciones (42,7%), la implementación de proyectos de desarrollo tecnológico y digital (28,4%). En menor proporción aparecen el pago de deudas producidas tras la crisis y ajustes salariales e incentivos de retención de empleados.



“Los sectores de mayor reactivación e inversión en Colombia serán el de construcción y bienes raíces, alimentos y bebidas, y el sector tecnológico, a través de negocios digitales y aplicaciones móviles”, señala.



Milton Quiroga, gerente de Cyte, de criptoseguridad, señaló que el panorama tecnológico del 2021 es optimista, ya que se considera como uno de los de mayor crecimiento por ser parte de las inversiones prioritarias de las empresas de todos los tamaños.



ALIMENTOS



Una inversión de Grupo Nutresa para este año tiene que ver con la construcción de una planta de producción multi-categoría en la Zona Franca Tayrona en Santa Marta. La inversión en esta obra es de US$ 133 millones. El objetivo es que la nueva fábrica empiece a operar a finales del año.



Alpina, entre tanto, anunció el inicio del proyecto de construcción de una pulverizadora en Sopó. Los recursos destinados a esta obra son de $17.000 millones.



A su turno, Smurfit Kappa anunció la construcción de una planta de empaques corrugados en Guarne, Antioquia, que implicará recursos por US$50 millones. Los trabajos iniciarán en el primer trimestre de este año.



En esta zona, PepsiCo también fijará un proyecto productivo, al tiempo que ampliará la planta en Funza, con inversiones por US$158 millones.



AGROINDUSTRIA



En el sector agroindustrial, Friogan busca consolidar este año el plan de inversiones por $24.000 millones iniciado en 2019, con el fin de ampliar la capacidad de producción de sus plantas de procesamiento de carnes de res, sin fines de exportación.



Entre tanto, el Centro de Investigación de la Palma de Aceite (Cenipalma), inaugurará este año el Centro Experimental de las Corocoras, en el municipio de Paratebueno. De la misma manera, Fedearroz prevé construir un molino y una planta de secamiento y almacenamiento en el Municipio de San Marcos (Costa Caribe), dentro del plan de incursión del gremio en el procesamiento del grano.



CONSTRUCCIÓN



En este sector la cementera Holcim invertirá en su planta, ubicada en Boyacá, para expandir su producción, mientras que Cemex, tiene en marcha una inversión de más de US$300 millones en la planta de Maceo,Antioquia.



Otra compañía con planes de crecimiento este año es Oikos. Para su línea Storage proyecta seis complejos nuevos en 2021 en Bogotá, uno en Cali y otro en Bucaramanga.



Por el lado inmobiliario, la cadena Century 21 apunta a 20 oficinas más este año, para un total de 60.



EN OTROS SECTORES



En el comercio, pese a la crisis que atraviesan por restricciones para contener el coronavirus, hay varios planes de expansión.



El presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, dijo a Portafolio que Éxito y Carulla continuarán las conversiones de tiendas a formatos Wow y Fresh Market, mientras que Surtimayorista continuará creciendo. “Como novedad, Superinter tendrá un plan de formatos innovadores en el 2021”. Agregó que en la medida que evolucione la crisis sanitaria se evaluarán los planes de nuevos centros comerciales.



Otra marca que crecerá es Miniso. Espera sumar de 20 a 25 tiendas más. McDonald’s también hará una inversión importante en la renovación completa de su punto insignia en el Parque La 93.



Además, antes de finalizar el tercer trimestre empezarán las obras de Arena del Río, nuevo centro de eventos en Barranquilla. Demandará inversiones por US$407 millones.



Igualmente, está la expansión de Farmalisto. Esta plataforma tecnológica de salud fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), HBM Healthcare Investments y Morgan Río Capital Management, para recibir US$ 18 millones para mejorar sus procesos de innovación, abrir nuevos mercados en la región y acelerar sus negocios en México, Colombia y Perú.



InterNexa también tiene proyectos de ensanche. Según Jaime Peláez, su gerente general, “haremos inversiones para ampliar la cobertura local con redes metropolitanas en las principales ciudades del continente y así aumentar los puntos de entrega de tráfico de la red para acercar nuestros servicios a más cliente”.



Por último, Tronex, fabricante de pilas (baterías), de Medellín, espera este año la llegada de equipos de almacenamiento de energía e incursionará en la instalación de sistemas de generación solar y de almacenamiento para el sector de las telecomunicaciones.



OTROS PLANES EN MARCHA



El año pasado, la agencia de promoción de inversión Invest in Bogota, atrajo US$114 millones en inversiones para la capital. El análisis de los proyectos muestra que los sectores de tecnologías de la información y tercerización de servicios fueron los que más atrajeron nuevos negocios o reinversiones (8 en total), con casos destacados como los BPO Outplex y Apex Americas.



Para el caso de Mercadolibre, la empresa anunció el lanzamiento de su primer Centro de Tecnología e innovación en el país. En salud y ciencia también se contabilizan siete iniciativas de inversión.