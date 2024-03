‘Las empresas tienen dentro de su estrategia a los influencers’

Las redes sociales se han convertido en una vitrina digital para las marcas y muestra de ello es que a través de los influenciadores las empresas hoy día buscan acercarse aún más a sus audiencias. En diálogo con Portafolio, Iván García, CEO de Match Management, firma que representa a creadores de contenido en el país, habló sobre su modelo de negocio, de sus planes y de cómo las marcas ya incluyen a influencers entre sus estrategias comerciales.



¿Cuál es el ‘core’ del negocio?



El modelo de negocio de Match Management se centra en la representación de talento, no solo con el fin de consolidar alianzas con marcas, sino que también buscamos aportar en el desarrollo de cada uno de los creadores de contenido. En abril cumpliremos tres años de estar operando en el mercado y en todo este tiempo hemos reportado un crecimiento del 259% y ventas por campañas de más de US$3,6 millones. Parte de nuestra estrategia también se ha enfocado en llegar a nuevos mercados.



¿Con cuántos creadores de contenido trabajan?

Al día de hoy venimos representando a 30 creadores de contenido. Nos destacamos por trabajar con influenciadores que estén alejados de la polémica y que se enfocan en realizar contenidos digeribles para sus audiencias. De hecho, no es necesario que tengan un gran número de seguidores ya que trabajamos con creadores de contenido que vienen creciendo dentro de su nicho.



¿Cómo ha sido el proceso de cerrar alianzas con las marcas?¿Qué buscan a la hora de trabajar con creadores de contenido?

Si bien el proceso puede variar dependiendo de la marca y del momento en dónde esté, me atrevería a decir que hoy día muchas empresas tienen entre su foco de estrategia el marketing de influencers. Digamos que nuestra tarea es apoyar a las marcas y proponer el mejor talento para que puedan tener los mejores resultados. Hoy vemos que hay marcas que buscan conversión, mientras que otras empresas quieren posicionamiento. Es importante que la marca también vaya con la filosofía del creador de contenido, ya que así la comunicación será más cercana y orgánica con su audiencia. Pienso que este proceso, de marcas trabajando con creadores de contenido, ha venido avanzando en los últimos años. Por eso buscamos que las empresas puedan hacer el mejor match con el mejor creador de contenido.



¿Cómo es la estrategia de las marcas a la hora de vender?

Eso va a depender de lo que quiera la marca. Por ejemplo, muchas veces hay empresas que buscan creadores de contenido porque tienen el lanzamiento de un producto, pero parte de nuestra estrategia se centra en trabajar en el largo plazo con las marcas y aquí hablamos del posicionamiento. Entonces no todo el tiempo se están vendiendo cosas.



¿Las marcas cuánto invierten para trabajar con ‘influencers’?



De acuerdo con empresas aliadas, enfocadas en el marketing de influencers, en 2023 se reportaron ventas de alrededor de $117.000 millones sólo en creadores de contenido, es decir más o menos unos US$30 millones. De hecho, en 2022 la cifra destinada fue de $66.000 millones. Sin duda, se evidencia una variación del 77%, lo que sugiere que el presupuesto que han destino las compañías ha venido creciendo.



Nosotros en los últimos tres años hemos reportado ventas importantes lo que demuestra que esta industria tiene un gran potencial.



¿Cómo han venido trabajando las regulaciones con los creadores de contenido?



Esta industria se ha fortalecido cada vez más. Hoy día, muchos de los creadores de contenido han creado sus propias empresas, integradas por equipos de producción y logística, entonces al tener su actividad consolidada deben hacerse cargo de pagar los impuestos correspondientes, de hecho cada vez más vemos que este frente está muy regulado. Igualmente, al trabajar con las marcas siempre existe un contrato y una protección legal en todo el proceso.



Ahora bien, sabemos que hay otras cosas que se deben regular, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. De hecho en el país la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido promoviendo una guía de buenas prácticas en donde se deben que usar los hashtags #Pautado #Publicidad, todo con el fin de que los usuarios tengan mayor claridad. Vale la pena destacar que no trabajamos con casas de apuestas o bebidas energizantes.



¿Cuál es la apuesta de la empresa? ¿Cuánto esperan crecer este año?

Nuestro enfoque está en hacer un trabajo responsable con cada uno de los talentos. Actualmente, somos un equipo robusto y queremos que cada uno de los proyectos que lideremos sean exitosos. No buscamos ampliar la base de talento, sino seguir creciendo con los creadores de contenido que ya tenemos. Por otro lado, queremos crecer nuestra presencia en México y en Centroamérica, y esperamos seguir fortaleciendo ese frente.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio