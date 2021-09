‘Las empresas tienen que aplanar sus estructuras’

Los emprendedores no deben perder tanto tiempo haciendo planes, armando estructuras, políticas y procedimientos porque el mundo cambia muy rápido. Esos planes que se imaginan al principio pueden caducar en poco tiempo.



(Lea: ¿Cómo mantener las empresas vigentes en tiempos de pandemia?)



Así lo plantea Joseph Cohen, consultor en transformación de agilidad empresarial, quien explicó el concepto hace unas semanas en el Festival de Emprendimiento de Bogotá, Go Fest 2021 organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.



(Lea: Lecciones empresariales desde el mundo para Colombia durante covid-19)

¿Agilismo es lo mismo que agilidad?



No, agilidad es la forma de hacer algo y el agilismo es un concepto filosófico.



¿De qué se trata?



Darwin dijo que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas, ni las más inteligentes, sino que son las que mejor se adaptan al cambio. Y esa es la palabra clave: adaptación. Entonces cuando una empresa entiende que si no se adapta muere, ahí empieza a entender porqué tiene que incorporar esta filosofía.



Se trata de entender que ni la tecnología, ni los procesos, ni la cultura son los objetivos. Son simplemente vehículos que llevan a una adaptación, mucho más ahora cuando no se sabe qué va a pasar mañana. Puede venir otra pandemia y la empresa tiene que ser lo suficientemente liviana y flexible para poder pivotear los cambios.



¿Qué pasa con las empresas tradicionales?



Si tienes una empresa que es un monstruo, un mamut, donde cada decisión tiene que pasar por jerarquías, controles y políticas rígidas y no estás pensando en tu cliente, y pasa algo en el mundo, pues no te puedes adaptar al cambio.



Entonces el objetivo no es llevar las transformaciones a los negocios, el objetivo es llevar al negocio a un estado de flexibilidad tal que garantice su éxito y la supervivencia durante la era digital.



¿Cuál es el origen del Business Agility?



Empezó hacia el 2001 con un grupo de desarrolladores de software en Estados Unidos, que concluyeron que la mayoría de los proyectos de tecnología fracasaban porque no se cumplían los tiempos, habían muchos sobrecostos y el cliente no quedaba satisfecho. Así fue como adoptaron esta forma de trabajo y les fue tan bien que con el tiempo se extendió como una filosofía, con cambios de paradigmas.



¿Por ejemplo qué paradigmas se deben cambiar?



Hay que dar mayor confianza al personal, el fin del jefe que tiene debajo a sus empleados y que en lugar de pedir reportes y controlar cambia su papel y ayuda al equipo como líder y guía. Así se fue transformando la industria del software.



Hace unos años las otras industrias se dieron cuenta que estaba funcionando y se creó es a forma de ver las cosas que es lo que nosotros llamamos el agilismo empresarial. Toma los pilares de esa estrategia para desarrollo de software y lo aplica para las diferentes industrias, pero va mucho más allá.



¿Por qué van más allá?



Hablamos de tres dimensiones, que están relacionadas con el cambio en el trabajo y en la mentalidad. Pero nosotros, desde mi consultora, trabajamos en la dimensión que menos abordan las grandes consultoras y que no se animan a hacer porque es la que más duele, porque se trata de cambiar los organigramas de las empresas para que todo cuadre con esta filosofía del agilismo empresarial. Por que las empresas tienen que aplanar sus estructuras, para que no existan cuellos de botella y todo sea más fluido.



¿No basta con hacer la transformación digital?



Si yo le propongo a alguien que hace zapatos que se transforme digitalmente, por qué pedirle a un zapatero que deje de hacer zapatos. Él va a tener que seguir haciéndolos pero debe incorporar elementos de la agilidad: ser digital y adaptarse rápido a los cambios del mercado.



Para cambiar rápido en la producción tiene que tener una estructura que no depende de comités que retrasen la capacidad de respuesta. No existe la píldora mágica con un software.



¿El agilismo es oportuno en medio de esta pandemia?



Exactamente, la pandemia nos demostró que zoom o teams no era suficiente, Había que incorporar otros mecanismos para permitir que el negocio siga: visibilidad, transparencia, confianza en la gente, estar pendiente de lo que el cliente quiere y el mercado manda. Las empresas tradicionales siempre se miran el ombligo y creen que el objetivo solamente es entregar a tiempo.



¿Puede citar algún ejemplo exitoso?



Soy consultor de una de las firmas de abogados más importantes de Uruguay. Los abogados se inclinan por ser perfeccionistas y hasta que no esté el plan diseñado les da miedo actuar, pero en el agilismo eso hay que evitarlo. Lo mejor es empezar cosas nuevas y hacerlo con lo que se llama un mínimo producto viable y después seguir construyendo.



Al ser una empresa tradicional, era muy ineficiente y le cobraba a los clientes mucho porque se moraba. Entonces creamos una forma de trabajo más sencilla, mediante diferentes marcos ágiles. Así, el cliente en lugar de estar llamando a los abogados y hacerles perder tiempo con las preguntas sobre el estado de su caso, directamente podía entrar a un sistema para saber en tiempo real en qué iba.



Ahí ahorramos mucho tiempo y los abogados se dedicaban a la parte intelectual y a hacer seguimiento a los procesos y no tanto a la parte administrativa.



¿Cuál es la invitación a los emprendedores?



Que no pierdan tanto tiempo haciendo planes, empezando a armar estructuras, políticas y procedimientos porque el mundo está cambiando muy rápido. Esos planes que se imaginan al principio pueden caducar en poco tiempo. El mensaje es que se enfoquen más en su producto y menos en los procesos, más en el fondo y no en la forma.