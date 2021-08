Las empresas van del dicho al hecho en economía circular

Cada vez más son las empresas que hacen una apuesta por la economía circular no solo como una práctica de sostenibilidad que el mundo reconoce como necesaria contra el cambio climático, sino como una estrategia que impulsa los negocios. Varias compañías y organizaciones apuntan a planes para estimularla.



Por citar algunos ejemplos de estas políticas que incluyen procesos productivos, de reciclaje y de comunicación con los consumidores están Haceb, Mattel, Enka, Nestlé, Postobón y Atica, entre otros. También están esfuerzos de industria como los que lideran la Andi y Acoplásticos.



Entre los proyectos más ambiciosos está el de la Enka que en el balance financiero del primer semestre del 2021 indica que en la pandemia se han fortalecido las tendencias de sostenibilidad y los fundamentales de nuestros negocios verdes, ratificando la importancia estratégica de proyecto de reciclaje de PET Botella-a-Botella en ejecución.



Desde hace dos años planea una nueva planta para producir resina apta para contacto con alimentos, con capacidad para 24.000 toneladas al año. La inversión es de unos US$28 millones y su montaje estará sobre la actual La meta es que opere en el 2022.



Postobón invirtió en su plan de economía circular $2.611 millones en de aprovechamiento de materiales y al apoyo a 4.200 recicladores de oficio. Reincorporó 23.400 toneladas de materiales a procesos productivos, los cuales dejaron de ir a rellenos sanitarios. Hoy, el 32% de los empaques y envases de esta compañía proviene de material reciclado.



Recientemente, la empresa Darnel anunció su intención de montar en el país, con su compañía UBQ de Israel, una planta que convierte desechos orgánicos sin clasificar en un material patentado que se puede usar como sustituto de plástico y madera.



Otro caso fue el de Nestlé que obtuvo el reconocimiento como la primera compañía del país que logra recuperar el equivalente al ciento por ciento del plástico que pone en el mercado con sus empaques para llevarlo a cadenas de reaprovechamiento.



En la reciente Asamblea de la Andi, el gerente general de Haceb, Santiago Londoño, también compartió el trabajo de la marca en la economía circular.



“Nos preocupamos por tener neveras más eficientes energéticamente, lo cual no solo beneficia el bolsillo de las familias sino que ahorra energía al país. Hoy una nevera de Haceb consume un 38% menos de energía que las neveras de antes. Por eso nos parece importante apoyar modelos de sustitución de electrodomésticos viejos”, sostuvo.



Hacer aparatos a los cuales se les pueda hacer mantenimiento, lo que implica una solida red de servicio técnico y proveedores de repuestos es clave, agregó.



En la inclusión de materiales amigables, precisó que uno de los más contundentes el cambio del gas refrigerante de las neveras por gas verde. “Implicó una inversión importante pero con un retorno en el desempeño de los aparatos y en menor impacto en el medio ambiente”. Y destacó que 90% de sus excedentes y residuos de metales, se reincorporan al ciclo productivo propio o se entregan a los proveedores.



OTROS CASOS



Rodrigo Roldán, gerente para Latinoamérica de Gobierno y Regulación de Mattel dijo - también a instancias del foro sobre este tema en la Asamblea de la Andi- que la multinacional dueña de marcas de juguetes como Hot Wheels y Barbie, tiene un modelo circular de ciclo cerrado.



Con Mattel PlayBack, la idea es recuperar los materiales y reutilizarlos para nuevos juguetes. Lo que no se pueda aprovechar con este fin, se usará en otros productos plásticos o se convertirá en energía a partir de desechos, indicó.



ATICA Y ACOPLÁSTICOS



Una experiencia de 25 años tiene Atica en la valorización, gestión y disposición integral de residuos industriales, hospitalarios, minero energéticos y aceites, buscando innovar en tecnologías amigables con el medio ambiente.



Según Diego Guzmán, CEO de la compañía, aunque también tiene presencia en Perú y República Dominicana, “Colombia se ha convertido en el principal cliente atendiendo cerca de 3.500 compañías, de las cuales, 1.800 pertenecen a pequeños microgeneradores. El país genera cerca de 24 millones de toneladas de residuos, industrial y domiciliario, siendo este último el menos aprovechado”.



De otro lado, Acoplásticos, con su estrategia GoPlastic y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y su plataforma A2censo, se aliaron para, por un esquema de financiación colaborativa, apalancar empresas o emprendimientos de alto potencial que desarrollen soluciones que aporten a la economía circular de los plásticos.



GoPlastic ha hecho dos ruedas de negocios y dos convocatorias de financiamiento, en las cuales han participado cientos empresas de reciclaje de plásticos, tanto consolidadas como emergentes.



INDUSTRIALES PROMUEVEN SU INICIATIVA 30/30



En su primer año, la inicia- tiva de economía circular Visión 30/30, 276 empresas de 27 sectores, recolectaron y transforma- ron 30.072 toneladas de residuos de envases y empaques que se convirtieron en nuevos materiales y productos.



Esta cifra, dice la Andi que es la que la lidera equivale a 3 torres Eiffel que no termina- ron en rellenos sanitarios. Un total de 16 compañías transformadoras y 23 gesto- res de residuos y unos 2.500 recicladores de oficio transformaron envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metales.



Este resultado muestra que empresas que conforman Visión 30/30 han generado un espacio de confianza y de trabajo conjunto con la cadena de valor de la economía circular, destaca Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Andi.



Constanza Gómez Guasca