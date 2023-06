'Fintech' y tecnología promueven inclusión financiera en Colombia

Las barreras para que el crédito esté al alcance de todos se reducen cada vez más. La inclusión financiera ha aumentado a nivel nacional, debido no solo al avance en el reconocimiento del crédito como un apalancador que permite cumplir diferentes propósitos, sino también a la aparición de nuevos actores como lo son las llamadas Fintech.



A partir de la implementación de tecnología y de procesos de digitalización, se ha hecho decidida contribución para promover el acceso a crédito en el país, dinamizando el sector financiero y los demás sectores de la economía, combatiendo las modalidades de crédito informales como el gota a gota.



Según Colombia Fintech, en el país hay 322 empresas que basan su oferta de valor en la digitalización de productos financieros y el 76% de la población digital activa usa estas soluciones, una cifra importante que evidencia cómo las TICs están cada vez más aliadas de los procesos digitales promoviendo la innovación y el acceso a crédito.



Esta es una tendencia que ha venido aumentando como consecuencia de la inminente migración al uso de plataformas tecnológicas.



Precisamente, en DataCrédito Experian hemos podido constatar que, para el último trimestre del 2022, hubo buenos niveles en otorgamiento de créditos, para el segmento Fintech incluso con un fuerte pico en diciembre, en la industria que ha apostado por la aplicación de nuevas tecnologías en actividades financieras y de inversión.



Es así como el año anterior, las Fintech lograron tener una variación en aperturas del 102%, en comparación con el 2021.



Otro hecho que llama la atención es que, entre 2021 y 2022, de acuerdo con nuestro informe sobre la actividad crediticia en el 2022 y el comportamiento de los créditos de bajos montos, durante el año anterior hubo un aumento importante del 63,9% en los créditos de cantidades inferiores y hasta 500 mil pesos.



De hecho, la participación de los créditos en este rango, sobre el total de operaciones en el año 2022, alcanzó el 30,9%. Lo significativo es que nuevamente cobran relevancia las Fintech debido a que otorgaron cerca del 70 % de sus créditos en este rango de valores.



Los perfiles de las personas que acceden a créditos de bajos montos son principalmente mujeres, jóvenes entre los 18 a 21 años, y personas entre los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.



Un aspecto relevante es que, independientemente del monto de crédito, la participación crediticia continúa aumentando en el país, ya sea por medio de las Fintech o de entidades financieras, los colombianos acceden a crédito y están construyendo su historia de crédito, lo cual genera una garantía reputacional que es clave para acceder a más y mejores oportunidades de crédito.



Es decir, al momento de solicitar un crédito, las entidades pueden demandar un respaldo o una garantía real o codeudores para garantizar un préstamo, y si no tenemos una garantía real, pero si una historia de crédito que refleje buen comportamiento con los compromisos financieros adquiridos, tenemos una garantía reputacional que nos facilita el acceso a crédito.



En este sentido, es importante destacar también que, a la fecha, el 94% de los reportes de DataCrédito Experian son positivos, esto quiere decir que la población en general está construyendo una buena relación con el crédito que, en el mediano y largo plazo, le permitirá cumplir sus objetivos personales y laborales.



Esta creciente importancia de nuevos y más actores que facilitan la colocación del crédito, nos permite vislumbrar un escenario en el que la inclusión financiera dejó de ser un objetivo con visión de largo plazo y pasó a ser un propósito en marcha en el que, además de las Fintech, que nos dejan claro cómo la tecnología y la innovación multiplican las oportunidades de acceso a crédito en distintos sectores, todos estamos llamados a generar acciones sobre cómo facilitamos, motivamos y generamos conciencia con respecto a la importancia, no solo de construir historia crediticia, sino también de cerrar brechas para que el crédito esté al alcance de todos.



El crédito, es un instrumento para apalancar proyectos personales o laborales, emprendimientos, o incluso inversiones. Por eso, si se está pensando en acceder a crédito para alcanzar algún propósito específico, entonces se puede entender que la construcción de una historia de crédito es importante.



La vida crediticia o historia de crédito es una de las cartas de presentación de una persona, en la que se refleja el comportamiento frente al crédito y a obligaciones crediticias. Es la suma de nuestros antecedentes de pago y compromisos adquiridos con entidades tales como: bancos, aseguradoras, empresas de telefonía móvil, entidades comerciales, cooperativas, entre otras. Construir una historia de crédito genera una garantía reputacional a las personas que les permite más adelante acceder a más y mejores oportunidades de crédito.



Desde DataCrédito Experian estamos comprometidos con promover el acceso a crédito en Colombia, siempre cuidando la salud financiera de los colombianos, por eso queremos invitarlos a todos para que ingresen a Midatacredito.com, conozcan de manera gratuita su historia de crédito y tomen decisiones informadas antes de adquirir una obligación financiera.



CLARIANA CARREÑO MALLARINO

CEO DataCrédito-Experian.