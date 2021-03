Las firmas SAS podrán ir a la Bolsa

Felipe Lega tiene un rol protagónico en el Ministerio de Hacienda desde donde dirige la Unidad de Regulación Financiera (URF). Además, coordinó las recomendaciones que a finales del 2019 hizo la Misión del Mercado de Capitales y que se plasmaron en la ley que se presentó a consideración del Congreso.





¿Cómo se modernizará el sistema de pagos en el proyecto de ley?



La discusión de pagos va más allá de la lista financiera. Hay muchos jugadores que participan en esta cadena de pagos que no necesariamente son bancos o entidades con licencia financiera. Hablo de las pasarelas de pago y de otras entidades que ayudan a desplegar tecnologías que se conectan dentro de esta cadena. Hay muchos países que tienen un regulador para los sistemas de pagos, muchas veces coincidentemente son el regulador financiero. En el país hay algunas facultades dispersas. Unas se miran desde el lado financiero, otras desde el lado postal con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otras desde el lado del comercio electrónico, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e incluso también con el Banco de la República y entonces decidimos unificar el regulador del sistema de pagos y ponerlo en cabeza del Ministerio de Hacienda con el apoyo de la URF que somos los que hacemos la parte normativa, para tener esa visión holística de los pagos en el país. Se busca crear el regulador unificado que permita abordar esa discusión de una manera integral para asegurar una supervisión homogénea. Los que tienen licencia financiera ya son vigilados por la Superintendencia Financiera pero los que no la tengan y jueguen un rol importante en el sistema también pasarían a ser supervisados por la Superfinanciera cuando el marco regulatorio así lo amerite.



¿Qué contempla el proyecto de ley con la industria aseguradora?



Con la industria aseguradora pasa algo distinto a los demás actores del sistema financiero. El marco legal de los establecimientos de crédito e incluso de los intermediarios de valores es dinámico y ha permitido avances como la adopción tecnológica en temas como el crowdfunding o los ofrecimientos digitales de los fondos de inversión colectiva y en los bancos las innovaciones como las billeteras electrónicas. Pero en el mercado asegurador ha sido más difícil pues muchas de las disposiciones que deberían estar en un marco regulatorio a nivel de decreto están en la Ley, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esas rigideces no nos permitían tener ese dinamismo.



¿Qué hay en el proyecto para los fondos de pensiones y cesantías?



En la Misión del Mercado de Capitales se reconoció el protagonismo de las AFP, pero tienen algunas fricciones que no les permiten tomar las mejores decisiones de inversión a esos actores. Discusiones como la rentabilidad mínima o la forma como está montado su esquema de comisiones no hace que precisamente se encuentre de forma alineada con buscar un mejor comportamiento del portafolio que administran. Queremos eliminar ese tipo de restricciones, que el esquema de comisiones sea mucho mas acorde con los incentivos que deberían estar rigiendo.



¿Porqué incluyen en el proyecto la irrigación de subsidios del Gobierno?



Para nadie es secreto que se ha optimizado la dispersión de subsidios y de cómo el gobierno cobija a las personas con programas sociales. Pero hay oportunidades de mejora puntuales y ahora eso se podrá abordar desde un marco regulatorio que expida el Gobierno Nacional.



¿Qué son las licencias modulares, que menciona el proyecto?



Se va a hacer una revisión de las licencias de quienes participan en el mercado de valores.Hoy existen las sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión. En la revisión que estamos proponiendo las sociedades fiduciarias siguen, las comisionistas serán sociedades de inversión y habrá una tercera licencia que será para sociedades de servicios generales. Independientemente de quién hace qué actividad, lo importante es la actividad. Cuando cualquiera haga una actividad como administración de fondos inversión de colectivos, se rige por la licencia de los fondos de inversión colectiva, independientemente que lo haga una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversión. Lo primero entonces es una aproximación a partir de las actividades.



Lo otro es que cuando se accede a una licencia de sociedad de inversión (comisionistas) puede hacer muchas actividades y cuando va al proceso de licenciamiento y requisitos de capital se le pone un estándar como si las fuera a hacerlas todas. La licencia sigue siendo la misma de una sociedad de inversión pero ahora la supervisión va a ser coherente con las actividades que va a realizar. Eso permitirá la especialización y que agentes digan que quieren hacer solo algunas actividades especializadas.



¿La URF va a comenzar a cobrar?



Se fortalecerá en las dimensiones operativa, tecnológica, humana y presupuestal. Comenzará a cobrar contribuciones a las entidades reguladas por la Superfinanciera y las que vigila Superintendencia de la Economía Solidaria pero que hacen actividad financiera.



¿Cómo hacer para que haya más emisores?



Se hará permanente que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) puedan participar como emisores. Inicialmente con bonos de deuda y se busca que esto quede permanente y puedan participar en el mercado de valores, obviamente con normas de buen gobierno corporativo y sean emisores. La gran mayoría de empresas están constituidas como SAS y ahí va a haber una fuente importante de nuevos emisores pues el marco legal se los va a permitir. Por el lado de los inversionistas las reformas a las licencias también ayudará mucho para que lleguen al mercado. Vamos a ver actores especializados en asesorar, en distribuir y otras cadenas. Y queremos nuevos instrumentos de inversión.



¿Las comisionistas seguirán haciendo posición propia?



Esa actividad es propia de la intermediación de valores. Pueden seguir haciéndola y las que ya tienen contempladas.