Las franquicias, el camino de Goyurt para su expansión

Con franquicias y puntos de venta propios, la cadena de helado Goyurt empieza una nueva etapa de expansión en el país. El empresario Borja Díaz, presidente de la cadena explica la intención con el nuevo modelo de negocios y las perspectivas de fortalecimiento de la marca que en el 2023 cumplirá 10 años.



¿Cuál es la historia de la marca?



Goyurt es una iniciativa que nace en Colombia, después de hacer un viaje de año y medio por varios países. Queríamos buscar un mercado con un potencial de crecimiento gigante en temas de productos saludables. En Europa, estuve en Turquía, y en Polonia y de ahí me vine a esta zona y estuve en México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Este país fue el que más me atrajo, tanto por su población como por el equipo humano. Una vez elegimos el país montamos el primer punto de venta en el centro comercial Centro 93 en el 2013 y desde ahí fuimos creciendo poco a poco, con un modelo de prueba y error que nos llevó a concluir que era mejor abrir tiendas pequeñas.



¿Cuántos puntos tienen?



Tenemos 77 y estamos en 17 ciudades, en las cuales cabe destacar Medellín, Bogotá, Cali, Villavicencio, Cartagena y Barranquilla. El 80% de ellos en centros comerciales.



¿Cuántos han abierto este año?



Este año la estrategia es de crecimiento y digitalización. En lo primero, la meta es abrir de 10 a 12 puntos. Además, tenemos como objetivo aumentar las ventas en 60%, con lo que esperamos registrar más de $40.000 millones, lo que supone estar por encima de los 6 millones de productos vendidos al año.



¿Cuál es el diferencial de ustedes en la oferta?



Estamos muy enfocados a hacer un producto saludable, de alta calidad, balanceado, bajo en azúcar, rico en fibra y en probióticos, mu beneficiosos para la digestión. Igualmente, nuestro helado tiene la opción de ser personalizado con más de 10 opciones de ‘toppings’, compuestos por frutas que compramos a diarios, unos ‘crunch’ como granola y galletas caramelizadas que hacemos a nuestra medida, y salsas que producimos aquí y que son importadas.



¿Dónde producen?



La base del helado la traemos liofilizado de Estados Unidos y de Italia, en paquetes. Aquí se prepara a través de la máquina.



¿Y cómo les ha impactado el tema de los costos de la materia prima?



Con los problemas logísticos y el alza del dólar, al final, hemos tenido que incurrir en un 6% a 7% de costo adicional y nos hemos visto obligados a subir un poco el precio, aproximadamente el 8% porque una de nuestras principales premisas en Goyurt es no sacrificar la calidad.



¿Cómo impacta el mal tiempo en el consumo?



La lluvia siempre nos afecta lo que pasa es que nuestro producto es bastante adictivo, una vez lo pruebas, en comparación con un helado industrial, se convierte en un postre y gusta mucho.



¿Cuáles es el plan de expansión? ¿Planean abrir franquicias?



Sí, tenemos planes de abrir franquicias para zonas donde no llegaremos directamente. Me refiero a ciudades pequeñas o intermedias donde solo hay espacio para una o dos tiendas. Vamos a franquiciar nuestra marca para compartir el éxito del negocios con personas interesadas en invertir. La inversión total está entre los $140 a $190 millones.



¿Desde cuándo y por dónde comenzarían?



Desde este mes de julio. De hecho, el próximo mes estaremos en Fanyf que es la feria de las franquicias. Actualmente, tenemos más de 300 solicitudes, pero vamos a filtrar y a mirar con lupa los candidatos que aspiren porque tenemos planeada la expansión con personas que estén enamoradas de la marca y que tenga un poco de experiencia.

Nosotros tenemos un modelo, consolidado, bastante exitoso y con una experiencia creativa que queremos cuidar. Estamos seguros de que el negocio de la franquicia es muy exitoso pero es importante hacer un filtro y encontrar personas que crean en la marca y quieran rentabilizar su inversión.



¿Cómo ve el clima de los negocios a la luz del cambio de Gobierno?



Personalmente, puedo decir que el candidato electo no es el que a nivel personal hubiera elegido (igual, como extranjero no puedo votar), pero lo que quiero resaltar y animar a los empresarios y a los colombianos en general a trabajar más duro y a no irse del país. Este es un país con unas posibilidades infinitas, hay un capital humano importante y hay recursos.



Entiendo que las empresas tengan un poquito de miedo para seguir abriendo mercado pero no es nuestra filosofía.



Nosotros vamos a apostarle al país, al igual que a la región, y serán momentos de estabilizar las bases, de consolidarnos como negocio y seguramente haya muchas alternativas de expansión y oportunidades y las podamos tomar.



¿Qué harán en digitalización?



Estamos haciendo una inversión para fortalecer la experiencia de compras a través del comercio electrónico en una inversión.



¿Qué metas tienen a largo plazo?



Llegar a más de 200 puntos 5 años y unas ventas por encima de los $120.000 millones. En los próximos años también esperamos internacionalizar la marca, especialmente en América del Sur, Asia y África y con la mente puesta siempre en fortalecer la zona andina. Habrá países en donde podremos tener franquicias master.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO