Las industrias que salvaron la economía

La pandemia de la covid-19 cambió de la noche a la mañana la vida de millones de colombianos, quienes pasaron de una agitada rutina en las calles y oficinas a hacerlo todo dentro de sus casas.



Este mismo escenario también lo vivieron las empresas, muchas de las cuales tuvieron que adaptar sus esquemas de trabajo a los nuevos tiempos en donde la tecnología se volvió un aliado fundamental.



Uno de los sectores con mayor protagonismo en la economía durante el período del confinamiento fue el de las telecomunicaciones. Los operadores móviles se volvieron un actor fundamental para llevar la conectividad a los hogares que exigieron el trabajo en casa y la virtualidad escolar.



“El 2020 fue un año difícil para el sector de las telecomunicaciones (...) No estuvimos exentos del golpe económico producto de la pandemia. A pesar de eso seguimos invirtiendo, con un promedio de $5 billones en el año”, dijo Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil).



“Gracias a la conectividad y a las comunicaciones, los colombianos pudimos atender de manera virtual las clases, pudimos trabajar desde casa evitando contagios y esto implicó un gran esfuerzo de los operadores con un incremento del 40% en el tráfico (...) El aporte de nuestra industria fue vital para que el país no se paralizara del todo”, agregó Hoyos.

El trabajo virtual



El trabajo en casa y el teletrabajo, que ya eran conocidos en el país, dispararon su receptividad toda vez que fue la solución para que millones de colombianos no perdieran sus empleos.



“El tránsito a las modalidades de trabajo a distancia ( teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto) apoyó, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, la estrategia de protección del empleo, reduciendo tiempos de traslados más allá de las dificultades en materia de limitación de la jornada de trabajo y la hiperconexión que se verificó en este período”, dijo Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



El papel clave de la banca



Los canales financieros se volvieron un elemento de gran valor en las economías de los hogares.



Ante los confinamientos obligatorios y, posteriormente, medidas como los toques de queda o el ‘pico y cédula’, millones de colombianos no pudieron movilizarse y optaron por las transacciones virtuales para el pago de los servicios o el mercado.



“Los bancos fueron fundamentales para mantener a flote la economía durante la parte más dura de la crisis”, dijo Alejandro Vera Sandoval, vicepresidente técnico de Asobancaria.



“Las inversiones de la banca en tecnología e innovación fueron claves para llegar a todo el país y para que, en 2020, 87% de los adultos colombianos tuvieran acceso a los productos financieros. Además, ese esfuerzo en la digitalización del sector ha implicado que más de la mitad de las transacciones del sistema se hagan hoy en día por medios digitales, agregó Vera Sandoval.



Comercio en línea y logística



Uno de los claros ganadores en el 2020 fue el comercio electrónico. En este año, como respuesta a las restricciones de movilidad, los colombianos aprendieron a confiar más en este mecanismo para suplir sus necesidades.



“Los consumidores ganaron confianza respecto a las transacciones online y realizaron con más recurrencia compras en Internet de bienes de primera necesidad y otras categorías. En los momentos más críticos de cuarentena en 2020, el comercio electrónico creció en promedio 11% semanal. Así, la industria culminó el año de la pandemia con un crecimiento de 30.6% en las ventas en línea, respecto a 2019”, dijo María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



Pero ese auge no podría haber sido el mismo sin el acompañamiento del sector logístico, especialmente de la última milla, que llevó las mercancías hasta la puerta de los hogares.



“Aumentó la presencia de actores como el courrier, así como toda esa carga que se despacha hasta lo que se conoce como la última milla. Hoy en día, si usted compra un pantalón en China, el mismo le termina llegando hasta su casa. ¿Cómo se transporta eso? Con toda la cadena logística capaz de llegar hasta la última milla”, dijo Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.