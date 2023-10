Las marcas que han perdido valor en 2023, según Brand Finance

Las ganancias, el reconocimiento, la experiencia, los activos, la asociación, los beneficios y calidad de una marca determinan su valor. A esto se le llama Brand Equity o capital de la marca.



Justamente, hace unos días se publicó un informe del Brand Finance en el que se hace un estudio en esta materia, reconociendo todos los tangibles e intangibles de una marca para determinar su valor



Así, se reveló la lista de las marcas que han perdido mayor valor para el año 2023.



Entre las más afectadas se encuentran las empresas tecnológicas como Yahoo!, MTV, Nokia y Twitter que se han desplomado en los últimos años.



Así, las nueve empresas que aparecen en la lista son:



1. Alibaba.com, con una disminución de -56 % y un valor de US$ 10.0 mil millones.

2. Facebook, perdió -42 % de su valor. Hoy tiene un valor por US$ 59.0 mil millones.

3. Twitter, registró -32 % con un valor total de US$ 15.0 mil millones.

​4. WeChat, perdió por -9 % y registra un valor de US $ 50.2 mil millones.

5. Nokia, con un valor de 21.0 mil millones de dólares disminuyó su valor en -16 %.

6. Yahoo! registra una disminución por -13 % lo que le da un valor actual US$ 3.9 mil millones.

7. MTV, registró -12%, con US $ 9.7 mil millones.

8. Snapchat, tiene un valor de US $ 40.0 mil millones y ha tenido una disminución del -9 %.

9. Samsung Group ,tuvo una disminución de - 7 % y tiene un valor de US$ 99.9 mil millones.



Redes sociales. iStock

¿Por qué es importante el Brand Equity?

De acuerdo con el informe, estas son las ventajas de darle importancia a construir un capital de marca:



1. Permite que las empresas tengan un mayor retorno de inversión.

2. Los consumidores estarán dispuestos a pagar más por adquirir los productos.

3. Ayuda a las marcas a que, en caso de crear nuevas líneas, estos productos sean acogidos favorablemente por el consumidor.

4. Hace posible que incremente la confianza del consumidor en la marca.



Metodologías para calcular el Brand Equity

Conociendo la importancia de este factor para las marcas, será importante medirlo.

Existen tres formas de hacerlo:



1. Brand Assets Valuator: es un sistema que mide la distinción de la marca en el mercado, el conocimiento, su relevancia, la comprensión y percepción que tiene el consumidor.



2. Interbrand: le permite a la marca estudiar la fuerza de la marca dependiendo de la capacidad que tiene para generar lealtad en los consumidores, así como el rendimiento financiero y la influencia de la marca en los consumidores.



3. Equitrend: evalúa la calidad percibida, las opciones sobre la marca y el nivel de satisfacción de las personas.



