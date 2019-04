Las microempresas le caminan más al RUT

Al cierre del segundo semestre del 2018, en el sector de la industria el 85% de estas unidades empresariales consultadas dijo que sí tiene ese documento que expide la Dian. El 81% así lo manifestó al cierre del segundo semestre del 2017.

En el caso de las microempresas que están en el sector de comercio el salto fue de 80 a 83%, mientras que entre las que se dedican a actividades de servicios pasaron de 80 a 82%.



Para Sergio Clavijo, presidente de Anif, esta es una buena señal sobre la formalización de las microempresas y sobre el trabajo de las autoridades tributarias.



(Lea: Dian ajusta los requisitos para obtener el RUT)



A las que dicen que no tienen RUT, la mayoría argumenta que no conoce los trámites o que no le encuentran beneficio.



Igualmente, cede la percepción en torno a que su expedición es muy costosa, tanto en materia de trámites como de impuestos.



Al cierre del segundo semestre del año pasado se nota una mayor preocupación de los microempresarios por tener el Registro Mercantil que expiden las Cámaras de Comercio.



También se nota que más organizaciones tienen licencia de funcionamiento. Para no cumplir con este requisito, las principales trabas que manifiestan también tienen que ver con el desconocimiento para gestionarlo o el costo alto para obtenerlo.



La Encuesta fue realizada entre enero y marzo de este año por Cifras & Conceptos, entre 1.454 microempresarios de los macrosectores de comercio, servicios e industria. Del total de consultadas, el 76% son formales y el resto informales.