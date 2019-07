Las movidas empresariales del primer semestre en Colombia

En el primer semestre siguieron en alza en el país las adquisiciones, fusiones, alianzas comerciales y creación de empresas.



En total, se definieron 84 integraciones empresariales, frente a 68 en los seis primeros meses del año pasado.



Las operaciones más recientes se concretaron en sectores económicos como aguas, servicios inmobiliarios, distribución de productos químicos y farmacéutica.



En cuanto creaciones de empresas, se destacaron las actividades de comunicación corporativa, a través de diversos formatos, y las ‘fintech’ (compañías de soluciones financieras en línea).



COMUNICACIONES ‘BOUTIQUE’



Un grupo colombiano acaba de crear en Bogotá a Posicionare, una consultoría en comunicaciones especializada en periodismo corporativo y que busca ofrecer soluciones a la medida a compañías de rubros como financiero, mercado de valores, industria legal y sector real.



La compañía nace como solución para grandes, pero también pequeñas y medianas empresas, así como emprendimientos que requieren un acercamiento positivo con sus audiencias y que necesitan apoyo en frentes alusivos a la generación de contenidos, formación de voceros, manejo de crisis y reputación corporativa, así como estrategias de relacionamiento con la opinión pública.



COMPRA FRANCESA



El grupo francés Saur adquirió Naunet Empresa de Servicios Públicos (ESP), de Barranquilla.



La firma colombiana opera el servicio de manejo de agua potable y residuales en algunos municipios de la costa atlántica.



Lo hace a través de sus filiales Aguas de la Península, Aguas de Aracataca, Aquamag, Aguas de Albania y Aguas del Sur del Atlántico.



Entre los municipios en los que Naunet ESP presta servicios están Maicao, en La Guajira, y Fundación, en Magdalena.



“Colombia representa un mercado atractivo debido a su marco reglamentario estable, la dinámica de crecimiento y sus altas necesidades de inversión en infraestructura de aguas”, dice Saur en un reporte.



La política del Gobierno de descentralización y privatización de la gestión -que transfiere la operación del suministro de agua potable y los servicios de tratamiento de ese recurso a operadores públicos o privados con experiencia- también atrajo dicho inversionista extranjero al país.



Además, la multinacional considera que en el país existe un marco regulatorio estable.



El presidente ejecutivo de Saur, Louis-Roch Burgard, dijo que la adquisición de Naunet ESP es coherente con los proyectos al 2023 del grupo y el objetivo de acelerar la expansión internacional, a través de adquisiciones focalizadas en regiones de alto potencial como América Latina.



MOVIMIENTO EN QUÍMICOS



En el sector de comercio al por mayor, Disan Colombia adquirió la firma Merquiand, que como la primera distribuye productos químicos.



Entre los activos que adquiere Disan Colombia están el ‘know how’, fuerza laboral, representaciones y distribuciones, deudas y bodegas, entre otros.



El año pasado Merquiand registró ventas por 19.580 millones de pesos, mientras que Disan Colombia facturó 194.690 millones de pesos.



MOVIDA REGIONAL



En el sector de gestión inmobiliaria, Wework Colombia adquiere todas las acciones en circulación de la firma Emprendimientos y Proyectos S.A.S.



La operación es parte de varias transacciones, a través de las cuales Wework compra, por medio de subsidiarias locales, las compañías del Grupo Empreurban en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú.



Mientras que Emprendimientos y Proyectos se enfoca en la prestación de servicios de adecuación y equipamiento de inmuebles, Wework ofrece el alquiler espacios de trabajo y de oficinas.



En el 2018, la primera empresa facturó 5.413 millones de pesos y la segunda 19.869 millones de pesos.



VIENE UN UNICORNIO



El banco digital brasileño Nubank creó una filial en el país (Nu Colombia).



Esta empresa extranjera se convirtió en marzo en unicornio, denominación para los emprendimientos que alcanzan rápidamente una valoración de 1.000 millones de dólares.



Aunque la empresa no ha revelado la lista de servicios financieros que ofrecerá en Colombia, entre ellos están plataformas de pagos con código QR y la compra de cartera.



Además, el otorgamiento de préstamos con recursos propios y contratos de ‘leasing’ o ‘factoring’, que no sean exclusivos de las entidades financieras.



Sin embargo, no están entre sus objetivos la intermediación financiera y la captación de recursos.



Nubank casa matriz ha recaudado 420 millones de dólares entre fondos Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Fundadores Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group , Thrive Capital y Tencent (China).



ALIANZA DE MELIÁ



La compañía Hoteles Estelar suscribió un contrato de franquicia con la española Meliá Hotels Internacional para operarle dos alojamientos, que están ubicados en el kilómetro 3 de la vía a Manzanillo del Mar, en Cartagena.



Los hoteles son operados bajo la marca y el sistema de reservas Meliá.



Meliá Hotels International no tenía presencia directa en Colombia a través de su sistema de reserva de viajes.



NEGOCIO CON ACTIVOS



Entre tanto, Spirit Music Latino -una división de Spirit Music Group dedicada a compositores, artistas y catálogos latinos- adquirió los activos de la compañía Prodemus Colombia, según reveló Billboard.com.



Prodemus Colombia es una de las editoriales de música más antiguas de América Latina, con cerca de 12.500 composiciones.



Establecida hace más de 40 años, es el hogar de canciones atemporales de cumbia y vallenato como ‘La Gota Fría’, ‘Una Hoja en Blanco’ y ‘Los Caminos de la Vida’, entre otras.



El catálogo de la compañía colombiana también incluye representación de los derechos de la mayoría de las canciones del Grupo Niche, incluidos ‘Cali Pachanguero’ y ‘Buenaventura y Caney’.