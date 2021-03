Las mujeres mineras se destacan por su labor en el sector

En el pasado la presencia de una mujer en una mina era considerada de mala suerte. Hoy, se abren camino a nivel técnico y profesional realizando diferentes labores que van desde la conducción de camiones, la operación de maquinaria pesada, apoyo en diferentes áreas administrativas, hasta el liderazgo de compañías.



Actualmente, 160 mil colombianos tienen una vinculación laboral con el sector minero - energético, de estos 20 mil mujeres trabajan en el sector y esta cifra viene creciendo. De acuerdo con el DANE su participación viene aumentando pasando de un 20% en 2015 a 30% en 2020.



“Como gremio, resaltamos el gran aporte que hace la mujer a la minería a través de su conocimiento, compromiso y liderazgo. Estamos comprometidos con la promoción de la equidad de género porque sabemos que es un asunto de competitividad empresarial y de responsabilidad con las comunidades a quienes más nos debemos, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.



Según PwC y Women in Mining, en el Reino Unido las empresas mineras con mayor equidad de género son 49 % más rentables y 83 % más innovadoras que sus contrapartes, es por esto que la inclusión de más mujeres en el sector es clave en términos de competitividad y aún más en època de recuperación económica.



Desde 2019 la Asociación Colombiana de Minería adelantado varias acciones que han servido de incentivo para que las compañías adopten medidas en materia de equidad, promoviendo de esta forma la participación de las empresas en las diferentes iniciativas desarrolladas para este fin y más adelante, la implementación de una estrategia integral en materia de equidad al interior de las empresas.



Entre las acciones que ha desarrollado la agremiación, se destacan los convenios que ha generado con el Ministerio de Minas y Energía para promover la implementación de los lineamientos al interior de las empresas afiliadas; los acuerdos con los grupos Women in Mining Colombia y la alianza con la firma Aequales con la que promueven la participación en el Raking Par. Adicionalmente, son creadores del Galardón Huellas, una iniciativa reconoce el papel de aquellas mujeres trabajadoras y líderes comunitarias que se destacan en la industria.



La entidad también viene trabajando en el levantamiento de información sobre equidad a través de una encuesta de sostenibilidad que realiza con sus afiliados anualmente y que tiene como propósito, entre otras cosas, conocer el panorama de la participación de la mujer en las empresas.



En esa línea, Juan Camilo Nariño afirmó que “esto no debe ser solo un trabajo desde el gremio, con todas la iniciativas debemos aportar para ir cerrando cada vez más las brechas aún existentes en temas de equidad e informalidad, es un tema de país. Es muy valioso encontrarse con tantas historias que día a día recorren oficinas, minas, comunidades y que desde la asociación impulsaremos como el mejor reconocimiento a mujeres que inspiran el futuro de la minería’’.



Recientemente la ACM lideró la firma de declaración conjunta de 7 países de la región que tiene como objetivo afianzar el trabajo conjunto y promover una industria más competitiva que aporte a la recuperación económica de latinoamérica.



“El punto 3 de esta declaración hace referencia exclusiva al compromiso que adquirimos para liderar el cierre de las brechas de género e inclusión, estableciendo dicho objetivo como fortaleza del sector minero en América Latina”, agregó Nariño



De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, se generarán diferentes programas para que a finales del 2022 al menos el 15 % de las empresas estén certificadas en igualdad de género, el 10 % tenga un presupuesto para acciones dirigidas a este tema, y mínimo el 15 % de las compañías se haya adherido al Sello Equipares, un programa de certificación encaminado a reconocer a las empresas que implementen de manera efectiva el Sistema de Gestión de Igualdad de Género