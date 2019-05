Las multas por estacionarse mal superaron los $9.000 millones en 2018

El balance entregado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá fue alarmante. En la capital se impusieron el año pasado 710.000 comparendos, de los cuales, el 30 % fue por parquear mal los automóviles o estacionarse en lugares no permitidos. Las 215.000 multas que recibieron los conductores en 2018 por este problema tienen una razón de ser, en Bogotá, encontrar un sitio óptimo para parquear es un desafío, indicó Julián Casas, cofundador de Queo.com.co. Una plataforma que quiere mejorar este inconveniente en la ciudad.



Y es que hace tres años, mientras Casas trabajaba en un fondo monetario de capital privado, pudo evidenciar que uno de los principales líos para muchos conductores, además de movilizarse por las destruidas vías de Bogotá, era el constante temor de no saber en dónde estacionarse. A esto se le suma que algunos sectores comerciales no cuentan con parqueaderos para que sus clientes puedan estar tranquilos a la hora de hacer sus compras. “Varias oficinas permanecen vacantes por meses e incluso años. Sus propietarios pierden dinero porque no las arriendan y deben suplir costos como la cuota de administración, impuestos y servicios públicos. Por eso, estudiamos este tema y vimos que los podíamos ayudar ofreciendo esos estacionamientos que tampoco se utilizaban. Así que les propusimos arrendarlos para que otros ciudadanos no se “varen” a la hora de buscar dónde dejar su coche”, destacó el cofundador de Queo.com.co.



Así las cosas, los aparcamientos que son privados pero que permanecen vacíos por lapsos, pueden ofrecerse mediante esta plataforma por meses para otros usuarios que utilizan sus vehículos. En este sentido, una de las ventajas de esta plataforma es que beneficia, tanto a las empresas como a las personas naturales; y no solo eso, conjuntos residenciales, hoteles, centros comerciales oficinas, entre otros, también ganarán. De esta forma, es posible compartir el estacionamiento con otros conductores, y, así, reducir los costos sustancialmente mientras se aumentan los ingresos operativos de la copropiedad.



En la capital, muchos conductores están expuestos a comparendos. Las tarifas cambiantes y los excesivos costos de los parqueaderos públicos producen rechazo entre los ciudadanos, quienes dejan sus vehículos a la intemperie, sin saber los riesgos que corren por ahorrarse tiempo y dinero. “El tema de las multas es clave, sí, pero nos preocupa aún más la seguridad de los propietarios y sus carros, porque pueden ser víctimas de robo o desvalijamiento”, agregó Casas.



El tema de los hurtos no solo preocupa a los propietarios de vehículos, sino también a aquellos que optan por la bicicleta o la motocicleta. Y es que, para los prefieren estos medios de transporte alternativos, los atracos se han convertido en el pan de cada día. De hecho, según cifras suministradas por la Policía a comienzos de año, en Bogotá se roban unas 8 o 9 motos por día, mientras que en el caso de las bicicletas son unas 19 diariamente. Más razones para no estacionarse en cualquier sitio por afán o por desconocimiento. “La idea de emprender no es solo enriquecerse, sino impactar positivamente en una comunidad. En nuestro caso, queremos que los propietarios y arrendatarios ganen, pero, principalmente, que gane la movilidad en Bogotá siempre de forma completamente segura”, concluyó Julián Casas, cofundador de Queo.com.co.