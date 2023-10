EPM capitaliza a Afinia, ¿cuál es su impacto?

La capitalización de EPM a Afinia por 350 mil millones de pesos ha sido oportuna en esta época en la que el aumento de los precios de la energía transada en bolsa demanda mayor liquidez por parte de las comercializadoras.



Las altas temperaturas generadas por el fenómeno de El Niño y la consecuente alza en los precios abre el debate entre expertos, quienes vaticinan un ‘apagón financiero’ por la falta de liquidez de las empresas, sobre todo en aquellas con la doble condición de distribuidoras y comercializadoras, como el caso de Afinia, y los que aseguran que el sector eléctrico tiene el grado de madurez suficiente para superar el período de crisis.



En medio del debate y para asegurar la continuidad del servicio de energía, el Ministerio competente ha tomado cartas en el asunto y bajo su coordinación, el ente regulador ha expedido algunas medidas que permitan a las empresas enfrentar transitoriamente los problemas de liquidez y, de alguna manera, procurar un menor impacto en el incremento de la tarifa.



Estas son algunas de ellas: las garantías para la compra de energía en bolsa ahora se liquidan con el menor valor entre el precio medio de los contratos y el precio de bolsa, se amplía el plazo hasta diciembre de 2023 para diferir el pago de los comercializadores ante el mercado mayorista y, adicionalmente, se ha lanzado una propuesta para la recuperación gradual de los saldos de la opción tarifaria.

Con estas reglamentaciones, que sin duda evidencian la intención del Gobierno de controlar la situación, hay que seguir avanzando en nuevos mecanismos no solo para enfrentar esta coyuntura, sino encontrar alternativas para brindar una solución estructural al aumento de tarifas, sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas.



Afinia en su plan de negocio inicial, prevé fuentes de ingreso adicionales al recaudo para operar; sin embargo, los tiempos de las negociaciones con las entidades financieras no siempre coinciden con las apremiantes necesidades de recursos para la compra de energía con precios elevados.



Por esa razón, la capitalización del Grupo EPM a su filial llega en un buen momento y nos permite continuar operando y cumpliendo con los pagos a proveedores, entre tanto se materializan las líneas de crédito en curso.



Mientras persista el fenómeno natural, hay que estar alerta y gestionar los riesgos, no todas las empresas están en igualdad de condiciones financieras por la complejidad de los mercados que atienden y, en este sentido, el Gobierno y los agentes del sector eléctrico debemos estar coordinados para actuar y evitar a toda costa el llamado riesgo sistémico.

JAVIER LASTRA FUSCALDO

Gerente General de Afinia