Estas son las reglas para unión de redes de Movistar y Tigo

Archivo particular

Luego de conocerse la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la integración de las redes de acceso móvil entre Movistar y Tigo (NETco), surgieron las dudas sobre cuáles iban a ser las condiciones que deberían cumplir estas dos compañías, que cuentan con el 50% en esta sociedad, para evitar afectaciones en mercados mayoristas.



De acuerdo con la resolución publicada por la SIC, esta compartición implicará que estas dos empresas realizarán el despliegue, administración y mantenimiento de sus redes de manera conjunta y, en consecuencia, deberán compartir todos los elementos que requieran para conformar sus redes de acceso de radio.

“Es importante resaltar que la operación no se extiende a los elementos que permiten a Telefónica y Tigo operar de manera independiente en los mercados mayoristas y minoristas de los elementos de la transmisión backbone y backhaul”, explicó la entidad.

Como segundo punto, la SIC señaló que los operadores intervinientes compartirán sus permisos de uso del espectro.

“Para efectos de materializar la operación, las intervinientes constituirán dos vehículos. De un lado, una persona jurídica (NETco) que estará a cargo de los elementos relacionados con la infraestructura activa y pasiva y las Redes de Acceso de Radio (RAN) que están involucrados en la operación”, precisó la SIC.

Ahora bien, la NETco deberá ser una sociedad comercial que reciba insumos de infraestructura de propiedad de Telefónica y Tigo. Además, tendrá que regirse bajo estrictos principios de “buen gobierno” corporativo que impliquen: nombrar un representante legal, una junta directiva, y aplicar estrictos protocolos para el manejo e intercambio de la información competitivamente sensible de la NETco y de los accionistas.

Telecomunicaciones iStock

“El represente legal o gerente general será una persona independiente de las compañías y no podrá ser empleado de ninguno de los accionistas. Asimismo, no reportará información comercialmente sensible a los accionistas y deberá otorgar una declaración de independencia ante los accionistas y órganos de administración de NETco”, enmarcó la SIC.

A esto, la entidad precisó que no puede haber empleados o contratistas que ocupen cargos o ejecuten labores de manera simultánea en la NETco y en los operadores. Para garantizarlo, las empresas “desvincularán contractualmente de su respectivo empleador o contratante a cualquier persona que vaya a ocupar un cargo o a asumir una labor en la NETco”.

Reacciones

Ante este anuncio de la SIC, las reacciones no se hicieron esperar. Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar, señaló que esta decisión “permitirá a la compañía contar con la mejor red de telefonía móvil del país”.

Por su parte, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, dijo que seguirán trabajando para cumplir con su meta de conectar al país. “La posibilidad de unificar el acceso a redes móviles con Movistar puede ser un hito para el sector en Colombia y es un paso en la dirección correcta para alinearse con el objetivo del Gobierno”.

En contraste, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, precisó “no hemos sido notificados. No conocemos la decisión porque para nuestra sorpresa no nos aceptaron como parte interesada de una decisión tan decisiva para el sector”.

