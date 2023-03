Las posibilidades reales de que Ecopetrol compre Monómeros

Las intenciones de comprar la petroquímica venezolana Monómeros por parte del Estado colombiano parecen abrirse ante un anuncio del embajador de Colombia en el país vecino, Armando Benedetti, en el marco de una rueda de negocios en Barranquilla.



El funcionario puso sobre la mesa la discusión sobre la posibilidad de que Ecopetrol, principal petrolera de Colombia, compre la compañía venezolana por un monto de US$300 millones.



Sin embargo, la empresa colombiana, informó que en relación a los pronunciamientos realizados sobre la eventual adquisición por parte de Ecopetrol de Monómeros, “no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”.



Cabe destacar, que para el embajador, es de importancia fortalecer la empresa venezolana, teniendo en cuenta que de esta depende “gran parte de la industria colombiana”, asegurando, además, que “esa empresa bien llevada puede ser más rentable que Ecopetrol”.



Adicionalmente el representante de Colombia ante Venezuela instó en que “lo importante es comprarla toda y si no se puede, al menos el 50%” , teniendo en cuenta que ante cualquier posibilidad de compra, se necesita saber quién encabezará la presidencia de la petrolera colombiana.



Así mismo, las intenciones de comprar la empresa, se vienen intensificando desde la llegada del Gobierno Petro. En su momento el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo expuso que existía la posibilidad de compra, siempre y cuando se viera el costo y las existencias legales con Estados Unidos, para que esta compañía pueda operar sin problemas.



“Se podría que en parte la compre Ecopetrol y en parte inversionistas privados que estarían interesados en ser socios”, dijo Ocampo.

La viabilidad

La discusión ahora se torna hacia las implicaciones que tendría la adquisición de la compañía para el agro de Colombia.



De acuerdo con Andrés Valencia, ex ministro de agricultura, la compra de Monómeros no cambiaría la situación actual, teniendo en cuenta que la compañía tendría un nuevo socio que sería Ecopetrol.



“Colombia seguirá importando fertilizantes, fueron 1,7 millones de toneladas el año pasado. El tema de fondo es lo que quieran hacer con el mercado y específicamente si piensan subsidiar el fertilizante. Si es así, corren el riesgo de poner a la empresa en una situación difícil desde el punto de vista financiero”, manifestó Valencia.



Ahora bien, el ex funcionario también explicó que actualmente la petroquímica venezolana “tiene un margen de comercialización del 15%”. Es por esto que según Valencia “subsidiar los fertilizantes como alguna vez lo dijo Benedetti en un 30%, significa que tendrán que trabajar a perdida”, concluyó.



Obstáculo para compra

Para el ex ministro de agricultura Andrés Valencia, Ecopetrol debe ser cuidadosa, si considera hacer la compra, ya que Mónomeros tiene una licencia para operar de la Ofac de Estados Unidos con “muchos limitantes”.



“Esta licencia se vence en junio y la tenían porque la empresa estaba en manos de Juan Guaidó a quien EE. UU. reconocía como presidente. Ahora en manos de Maduro, quien esta sancionado por los americanos, la renovación no será tan fácil”, dijo.



Advirtió que Ecopetrol podría recibir sanciones si se vuelve socio de Maduro.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio