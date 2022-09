Las preguntas que plantea la nueva opa por Grupo Nutresa

Archivo particular

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que el grupo IHC (International Holding Company) de Abu Dhabi lanzó por un paquete de Nutresa, entre el 25 y el 31,25% de títulos del conglomerado de alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), es una nueva operación que redinamizará el precio de las acciones de esa compañía y seguramente las de Grupo Argos y Grupo Sura.

IHC ofrece un precio de compra por cada acción de US$15, pagadero en efectivo y en pesos colombianos o en dólares lo que, de concretarse exitosamente, la operación ascendería a US$2.145 millones y a un precio de dólar sobre los $4.400 de los últimos días, la transacción podría llegar a los $10,2 billones.

Aunque luego de las tres opas del Grupo Gilinski este cuenta con el 31,09% de las acciones, en la nueva operación que plantea el grupo árabe, que de acuerdo con el inversionista Sebastián Toro, tiene participación en el banco digital Lulo Bank, de Gilinski, este o el GEA podrían vender.

Sin embargo, para Andrés Moreno, analista bursátil y financiero certificado, la operación está más planteada hacia el GEA, y en la actualidad no habrían motivos para no vender.

Dijo que la operación propone un valor cercano a tres veces el valor en libros de Nutresa.

Así mismo, esa transacción se haría con un múltiplo de Ebitda (Utilidad antes de restar intereses por deuda, impuestos y depreciaciones) de 23 veces, cifra que se constituiría en un record en Colombia.

Moreno coincide en que hay una relación entre el Grupo Gilinski y el oferente de la nueva OPA, el grupo IHC.

Además, considera que para el GEA, que tiene la mayoría de Nutresa, sería difícil explicarles a los accionistas el motivo de no vender, como lo hicieron en las tres opas anteriores.

Moreno dice que con el precio ofrecido se estaría triplicando el valor de Nutresa en apenas 10 meses.

El analista dice que Jaime Gilinski, el nuevo accionista en Nutresa y Grupo Sura, pudo tener acceso a información de la valoración de los bancos.

En este punto hay que recordar que los directivos de las dos compañías del GEA dijeron que Gilinski no pagaban el valor objetivo de la compañía, como uno de los elementos para no vender sus participaciones, aunque nunca dijeron cuál era ese valor. Grupo Sura todavía tiene 4.500 accionistas y la acción preferencial cuenta con 11.000. “No tomar esa opción de IHC va en contra de la noción de ánimo de lucro. No aceptarlo sería anormal”, aseguró.

La operación también tendrá unos cambios fuertes para la propia Bolsa de Valores de Colombia, pues Nutresa se convertirá en la segunda acción más valiosa con una capitalización bursátil de $30,2 billones, después de Ecopetrol, cuya capitalización bursátil es de $90 billones. La tercera empresa es ISA, con $19 billones.

Hay que aclarar que la capitalización bursátil de Bancolombia es de $30,9 billones, pero porque tiene dos especies: la ordinaria y la preferencial.

Toro dice que los nuevos valores planteados en la OPA son muy atractivos y le quedaría muy difícil al GEA explicar las razones en caso de que no venda.

Tanto Moreno como Toro dicen que esos recursos serían muy atractivos para el GEA y con ellos podrían utilizarlos para pagar deudas o incluso hacer readquisición de acciones e incluso una opa competitiva.

Grupo Sura es directamente beneficiada con la operación, no solo en caso de que venda por el valor que recibiría y señalado anteriormente, sino por la simple valoración que tendrá en la Bolsa de Valores de Colombia apenas se publique el aviso de la opa pues por ser el principal accionista de Nutresa (35,23%).

La participación de Gilinski de 30,09% es muy parecida a la de 30,25% que pretende comprar IHC por lo que se abre la pregunta de si hay un acuerdo entre esas dos organizaciones, aunque se conoce que con las primeras opas por Nutresa y Grupo Sura había una carta de intención en la que el grupo árabe dice que podría convertirse en accionista en el futuro.

La operación podría también tener un impacto en el mercado del dólar pues los US$2.145 millones planteados como valor total, en caso de tener éxito, representa dos días de transacciones en el mercado cambiario colombiano.

Eso, según Sebastián Toro, podría presionar hacia abajo el precio de la divisa en Colombia hasta incluso sobre los $4.200. En este momento Grupo Nutresa aún conserva 4.500 accionistas.

