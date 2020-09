Las preocupaciones de los trabajadores por el regreso a la oficina

La posibilidad de regresar a las oficinas es uno de los aspectos que hacen parte de la ‘nueva realidad’ en Colombia.

A pesar de que el trabajo remoto se ha convertido en un modelo benéfico para algunos sectores económicos, cada vez hay más necesidad y presión para desarrollar ciertas labores de manera presencial.



(‘Puede venir un aumento de trabajadores independientes’).



Un estudio digital realizado por la multinacional Sodexo analizó más de 4.700 entrevistas a nivel global, de las cuales 1.091 fueron a latinoamericanos.



Entre sus ejes se identificaron las perspectivas de los colaboradores sobre volver a sus sitios de trabajo, pues, aunque existan aún muchas dudas sobre cómo se ejecutarán los procesos, el regreso a la oficina es inminente.



Como resultado principal, se halló que el 59% de los entrevistados se sienten preocupados sobre su salud y seguridad en el lugar de trabajo al volver.



(Digitalización, la clave de Sodexo para crecer 10%).



“Aquellos que responden negativamente le atribuyen el cambio al estrés general de los compañeros, al miedo de contagiarse por el posible contacto con otras personas y/o superficies infectadas y a las medidas de higiene y seguridad que en ocasiones puede dificultar su dinámica laboral”, resalta Juan Pablo Castillo, director de Estrategia LatAm para Sodexo.



Así mismo, el 48% está nervioso sobre el futuro de las próximas semanas y meses en el trabajo, contrario al 64% que asegura haber tenido una experiencia tan buena como la esperaba en términos generales, al volver a su lugar de trabajo luego de haber laborado desde casa.



No obstante, a la hora de preguntar el sentimiento preponderante sobre el regreso a las oficinas, para aquellos que ya han retornado, el 56% expresó su entusiasmo y alivio al hacerlo.



Por ende, este sentimiento se deriva constantemente sobre el futuro a corto y mediano plazo relacionadas con las actividades labores.



IMPORTANCIA DE COMUNICAR LAS NUEVAS MEDIDAS



Sin duda, una comunicación asertiva por parte del empleador marcará la diferencia en el impacto que el retorno a las oficinas generará en los colaboradores.



En la investigación, Sodexo logró identificar que el 51% de las personas desean obtener bastante información referente a la higiene y limpieza del espacio de trabajo.



“Los colaboradores están ansiosos de recibir información de sus empresas sobre las medidas que se han tomado para certificar la seguridad, higiene y limpieza del lugar de trabajo. En este sentido, la expectativa no es sólo a que las áreas se mantengan desinfectadas, sino que también se comunique qué tipo de actividades se están llevando a cabo y todo lo relacionado a las estrategias de sanitización”, enfatiza Juan Pablo.



Es un requerimiento ofrecer todas las condiciones a los trabajadores para que se sientan cómodos y tranquilos, “es importante garantizar un proceso de vuelta más ameno a los espacios laborales, especialmente para aquellos que se encuentran más preocupados o ansiosos, están trabajando desde casa o han sido suspendidos”, afirma el Director de Estrategia LatAm para Sodexo.



Las buenas prácticas corporativas deben salir a relucir. Un ejemplo es el programa “Rise with de Sodexo” que fue implementado para afrontar los retos de bioseguridad que deja la pandemia y forma parte de los esfuerzos globales que hace la multinacional para ayudar a sus clientes y consumidores a reanudar el trabajo con total confianza.



Con este programa, se busca apoyar a las organizaciones en la implementación de los cambios necesarios en sus operaciones para enfrentar los desafíos que conlleva retomar el trabajo en la oficina.



Así mismo, se recomienda una comunicación fuerte sobre salud y seguridad, siendo relevante no solo implementar las medidas sino también evidenciar su realización. Además, ofrecer a los trabajadores un paquete de bienvenida con productos de seguridad e higiene (alcohol, gel, mascarillas, etc.) los hará sentir más seguros al momento de volver.