‘Las pymes necesitan no solo plata, sino talento para crecer’

Si las grandes empresas colombianas de hoy algunas vez fueron emprendimientos y luego pymes, cuáles serán las pequeñas o medianas organizaciones que avanzan para ser las más importantes del país en cuarenta años.



Esa es uno de los planteamientos de Miguel Piedrahita Soto, CEO de NoName, compañía que se basa en el talento para hacer el acompañamiento a desarrollos empresariales que son prometedores. Hasta el momento participa en cuatro pymes y este año espera estar en otras cuatro.

¿Cuál es el origen de la empresa?



NoName inició operaciones formalmente el 16 de marzo del 2020. Antes, hubo un proceso preoperativo.



Hice una carrera en el campo de banca de inversión y luego en innovación en Bancolombia y después me convertí en presidente de Maaji que posteriormente se vendió al grupo Louis Vuitton.



Maaji, era prácticamente una pyme, y sufrí en carne propia las dificultades para tener un talento humano profesional para la expansión internacional.



¿Y cómo se concretó?

Invité a un grupo de ejecutivos que apoya el tejido empresarial colombiano para que hiciéramos unos aportes a riesgo para crear un emprendimiento que se llamara NoName.



¿Cuál es la estrategia?



Lo que hacemos es aportar talento humano, no con la intención de hacer consultoría, sino de ejecutar. En nuestro modelo participamos en hacer realidad proyectos para amplificar las ventas manteniendo o mejorando los márgenes para que haya calidad en el crecimiento y mejorando las condiciones en la que se contratan a las personas. Muchas de ellas, también tienen posibilidades de crecer mediante fusiones y adquisiciones, que nosotros también podemos apoyar.



¿En qué pymes están?



Trabajamos con Finaktiva, una fintech que tiene operaciones en Colombia. Con ellos tenemos una alianza desde el 14 de agosto del 2020. Les ayudamos integralmente en diferentes procesos, entre ellos el levantamiento de capital.



Estamos con Superfüds, plataforma de distribución de marcas emergentes para que los colombianos nos alimentemos mejor. Igualmente, en Inmotion Group un laboratorio de movilidad sostenible, que apoya que las ciudades, las personas y las cosas se muevan de forma más sosteniblemente y eficiente, teniendo en cuenta la analitica. Y, por último, tenemos una alianza con la diseñadora bogotana Mercedes Salazar.



¿Se vinculan con capital?



El modelo de NoName es de dos vías. En una ofrecemos el apoyo y las empresas nos pagan con acciones. Lo que hacemos es comprar pequeñas participaciones en pymes colombianas y la empresa recibe talento humano y resultados.



Y el otro mecanismo es el de cuentas en participación, en las que se comparan unos resultados reales versus unos esperados que puede ser en asuntos de crecimiento, rentabilidad o liquidez, o de las 3, y subsecuentemente compartimos participaciones entre la pyme y NoName, eso sí es en efectivo.



¿Qué pasa luego de que se consolidan los resultados?



NoName está configurada para ser una empresa de cosecha de tardío rendimiento. Luego de haber hecho la alianza y haberla ejecutado, por un periodo que puede estar entre 9 meses y dos años, quedamos como accionistas de esa compañía en condición de minoritarios y nosotros no vendemos las acciones, las mantenemos con el equipo de esa empresa en el largo plazo, viendo en qué momento hay unas oportunidades de desinversión que sean estratégicas. Y es ahí donde se captura el valor de las operaciones.



¿Cuál es el plan este año?



Hemos aumentado en un 30% la capacidad de talento en NoName en solo un año y lo que viene es ejecutar las alianzas descritas y, al menos, sellar antes de que termine el año otras cuatro en unas condiciones similares.



¿Cuántos son los recursos disponibles?



Tenemos un capital que aseguramos antes de lanzar las operaciones que nos genera recursos disponibles hasta finales del 2022. De aquí a esa fecha veremos cuál es el momento indicado para hacer un nuevo levantamiento de capital para lograr más alianzas.



¿A cuánto asciende?



A un poco más de 1,7 millones de dólares. Eso fue en diciembre del 2019, antes de empezar a operar NoName.



Como sabemos que el modelo funciona, seguramente desde aquí hasta diciembre del 2022 realizaremos otra ronda de capital adicional para garantizar otros 3 o 4 años de actividades y hacer anualmente hacer 4 o 5 alianzas, de forma tal que en 5 años impactemos al menos 25 pymes colombianas.



¿Cómo es el talento humano de NoName?



Profesionales que han sido banqueros de inversión, estrategas de marketing digital, del área de operaciones y cadena de abastecimiento, del área legal, de empresas como Cemento Argos, Crystal o Bancolombia, entre otras.