Las raíces del GEA, un ‘caballo de batalla’ frente a las opas

El llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) que hoy siente amenazada su estructura, por cuenta de las dos opas en curso, la primera por Nutresa y la otra por Grupo Sura, ha apelado al arraigo regional y nacional.





Detrás de ese argumento está la historia de cómo los paisas han buscado el fortalecimiento de su tejido empresarial con una marcada influencia en la economía colombiana. Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa, tienen años de desarrollo de negocios a nivel nacional e internacional.

En el 2013, dos años antes de su fallecimiento, el empresario Nícanor Restrepo Santamaría, quien tuvo a su cargo buena parte de la consolidación de estas compañías, como cabeza de Grupo Sura hasta el 2004, recibió el Premio Portafolio a la Vida y Obra Empresarial. En el marco de ese reconocimiento, en una entrevista a la Revista Portafolio, explicó el origen del GEA y la filosofía, cuyos apartes reproducimos dada la coyuntura.

Al comienzo, hace unas cincos décadas no era identificado como el Grupo Empresarial Antioqueño, sino como el Sindicato Antioqueño. “Ese nombre fue acuñado por Humberto López, periodista de ‘El Colombiano’. Se le llamó así por extensión, a raíz de una situación coyuntural muy fuerte. Hablo de los años 70, en los que no había mayor regulación en el mercado de valores, las transacciones eran muy rústicas, simplemente empezabas a ofrecer en la bolsa por una acción, y no había límites. El volumen de las sociedades grandes antioqueñas en el mercado era casi del 80 por ciento”.

Aparte de eso, narró, “empezaron los movimientos especulativos en EE.UU. y Europa. En Colombia hubo entonces una moda, que era adquirir una empresa muy apalancada y sin mayores restricciones. Era muy fácil comprarlas porque los accionistas habían seguido un régimen de soledad fiscal y de rentabilidad muy grande”. Así fue como empezó la demanda por ciertas acciones y en Medellín se fortaleció la industria de las gaseosas, dijo.

“Entonces - señaló Nicanor Restrepo- los que manejaban las empresas antioqueñas (yo llegué cuando la batalla ya iba por la mitad) pensaron: ‘alguien se puede quedar con esto muy fácil’, y dijeron: ‘hoy por ti, mañana por mí’. Se juntaron para defenderse, comprando acciones el uno del otro cuando eran atacados por compradores externos. Se dijo que eso era un sindicato, pero de empresarios, y así se quedó. Sin embargo, el nombre tenía connotaciones negativas, sobre todo en el exterior”.

Y recordó Restrepo, “Cuando llegué, la gente ya jugaba su partida. Por ejemplo, el grupo que hoy se llama Nutresa, que estaba en un equilibrio precario, terminó siendo controlado por el Grupo Suramericana, que es la cabeza de todo esto, de manera que a mí me tocó hacer la última parte de la tarea y, fuera de eso, hacer un poco las paces, porque cuando esto ocurre, aparte de los efectos administrativos, también se crean efectos pasionales”. En la década de los 80, la formula funcionó - sin planearlo- también para blindar a las empresas del ingreso de capitales ilícitos en la época en que el narcotráfico buscaba permear ámbitos sociales, políticos y económicos.

ENFOQUES Y FILOSOFÍA

Al comienzo, como lo reconoció Nicanor Restrepo en su momento, el Grupo Empresarial Antioqueño se interesó por tener presencia en diversos sectores de la economía: textiles, comercio, bancos, aseguradoras, inmobiliarias, cementos, alimentos. Pero con el paso del tiempo la lección fue que ‘el que mucho abarca poco aprieta”, En esa línea, por ejemplo hacia el 2007 salió del Éxito.

En el desarrollo y el crecimiento del GEA, la internacionalización también ha jugado un papel clave en el crecimiento de estas empresas. De hecho, uno de los atractivos de Grupo Nutresa es su condición de multilatina.

En el libro “Nícanor Restrepo Santamaría 1941-2015”, editado por Sura como homenaje al empresario fallecido, José Alberto Vélez, quien hizo una larga carrera al interior del GEA, y que culminó como presidente de Grupo Argos de 2012 y 2016, hace una reseña de los valores del GEA.

Uno de los más notables al interior de las empresas, señala, es “la conciencia de ser administradores y no propietarios de las empresas que hemos tenido a nuestro cargo. Este ha sido, por lo demás, un rasgo distintivo del GEA comparado con otros grupos empresariales de Colombia en los que la propiedad está concentrada en una familia o en algunas personas. En las empresas del GEA no hay un único dueño porque la propiedad está en manos de los accionistas institucionales y accionistas minoritarios (...)”.

Con el paso del tiempo, las empresas que han hecho parte del GEA se han alineado también en estrategia de impacto social y de aporte a la comunidad. Las acciones alrededor de la sostenibilidad y la creación de valor a los grupos de interés, son algunas de sus banderas.

LOS OTROS ARGUMENTOS PARA LA ACTUAL COYUNTURA

Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, ha señalado que los vínculos patrimo- niales de las empresas han permitido, democratizar la propiedad privada. Además, dijo a El Tiempo, “en nuestra estrategia como gestor de inversiones, Grupo Argos y Grupo Nutresa al ser parte de nuestro portafolio de inversiones nos brindan una sana diversificación en industrias, geografías y riesgos” y esto se evidenció en la pandemia.

También destaca las sinergias que han permitido tomar decisiones con una perspectiva de sostenibilidad, clave en el crecimiento, la reputación, el desempeño de los negocios, los aportes al desarrollo armónico de la sociedad.

