Avianca le dijo adiós a la integración con Viva: estas son las razones

Como lo había dejado entrever, por la demora en el trámite de integración y porque Viva ya no es la compañía que fue, ya que a la fecha tiene la mitad de su flota, Avianca Group International tomó la decisión de no integrarse con la low cost Viva, pese a que sus accionistas habían invertido importantes recursos en el acuerdo de compra, previo a la solicitud de integración ante la Aeronáutica Civil.



Según la compañía, si bien Avianca buscó reiteradamente salvaguardar la existencia de Viva y así proteger a los consumidores, el empleo, y la conectividad regional, los condicionamientos definidos por la Aerocivil no solo no permitirían que Viva sea una aerolínea financiera y operativamente viable, sino incluso podrían poner en riesgo la estabilidad de Avianca y del sector aeronáutico.

“Avianca seguirá siendo un aliado para los colombianos y tomará medidas para ayudar a la estabilidad del sector. Entre otras, buscará sumar aviones para fortalecer la conectividad regional, ofrecer opciones laborales a empleados de Viva y extender hasta el 31 de mayo la protección a los usuarios afectados por Viva y Ultra”, indicó.





Las razones centrales

Y agregó que luego de estudiar en detalle la resolución 873 de 2023 de la Aerocivil, encontró lo que a su juicio son varios errores técnicos en dicho documento, entre estas las siguientes:



1. Poca flexibilidad regulatoria para dar certeza sobre las condiciones de reactivación de operaciones de Viva.



2. Dijo además que hubo falta de ajuste de los condicionamientos a la realidad actual de Viva y al tiempo transcurrido entre el inicio del proceso el 8 de agosto de 2022 y la fecha de una decisión en firme. “Los condicionamientos exigen a Avianca asumir obligaciones, rutas, y compromisos de niveles de servicios y precios que no coinciden con las capacidades restantes de Viva luego de dos meses de suspensión de operaciones”, añadió.



3. También dijo que pese, a la voluntad de Avianca de devolver más del 75% de los slots de Viva en El Dorado -y más de 72% de los slots de Viva en franjas “premium”-, la autoridad exigió la devolución de un número de slots tal que no permitiría que Viva base un solo avión en el principal aeropuerto del país de manera eficiente.

“Esto haría que Viva sea inviable económicamente, y se contradice de manera explícita con otros condicionamientos que requieren que Viva continúe dando conectividad en las rutas históricas donde era el único operador, y que se proteja a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Viva, que según cifras oficiales superan los 500.000”, indicó la compañía.





'Cuestión de responsabilidad': CEO de Avianca



“Desde el inicio de la solicitud de integración hemos sido respetuosos del proceso. No obstante, es nuestra responsabilidad proteger a Avianca y ponerla al servicio del país como una pieza clave del desarrollo, a la vez que cuidamos a nuestros empleados y nuestros clientes, y respondemos a los accionistas que han creído en nosotros invirtiendo miles de millones de dólares durante los últimos años”, enfatizó Adrián Neuhauser, presidente de Avianca Group International.



Y advirtió que este largo proceso pone en riesgo inminente de desaparición a Viva, aerolínea que trajo el modelo de bajo costo al país, puso a volar a millones de colombianos a precios competitivos y dio empleo directo e indirecto a miles de familias.



“Ahora el reto para el país será adelantar planes para proteger al sector y evitar que Colombia siga perdiendo competitividad, desviando el flujo de pasajeros a países como Panamá, Chile y Perú”, finalizó Neuhauser.

PORTAFOLIO