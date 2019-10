Las razones por las que Forever 21 seguirá en América Latina

Tras varios meses de especulación, el domingo pasado la tienda minorista de moda anunció su proceso de bancarrota en Estados Unidos, razón por la cual, de sus 800 tiendas, cerrará 350 en todo el mundo, incluyendo América del Norte, Asia y Europa. Sin embargo, seguiría operando en Latinoamérica.



(Forever 21 se declara en quiebra pero seguirá funcionando en A. Latina).

DATOS ECONÓMICOS



Según The Wall Street Journal, la declaración de quiebra señala que la firma, fundada por Do Won y Jin Sook Chang, tiene más de US$1.000 millones en activos y el mismo dato en pasivos. El diario también anunció que la firma tendría US$350 millones para financiar su reestructuración.



De acuerdo con el listado de multimillonarios de Forbes 2019, la pareja de fundadores tiene una riqueza valorada en US$3.000 millones. Sin embargo, en medio de una desaceleración en sus ventas, los creadores de la marca cayeron en la lista en julio pasado, lo cual habría desencadenado su bancarrota, según la revista.



RAZONES PARA QUEDARSE EN AMÉRICA LATINA



Aunque se ha dicho que entre los motivos de la bancarrota de la firma están los cambios de mentalidad de los compradores que ya no quieren moda de usar y botar (fast fashion), por la alta competencia y grandes costos de alquileres, entre otros. Esto no estaría siendo, todavía, un obstáculo para seguir vendiendo en América Latina.



“El sector minorista está evidentemente cambiando, ha habido una moderación del tráfico en los centros comerciales y las ventas están pasando a ser más online”, según la vicepresidente de Forever 21, Linda Chang, citada por EFE.



En línea con lo anterior, Andrea Olmos, sicóloga experta en moda aseguró que “mercados como los de EE. UU., Europa y Asia tienen un posicionamiento mayor de la omnicanalidad y ventas virtuales. En Colombia, por ejemplo, aún necesitamos mirar, tocar y medirnos para comprar”.



(Diez tendencias que le harán el trabajo más fácil a los ‘retailers’).



La experta añadió que es una decisión inteligente de la marca aprovechar los mercados de América Latina “mientras se les comienza a enseñar que hay otros canales, muchos más confiables y fáciles para comprar. Creo que la decisión no radica en qué región está vendiendo más, sino a través de qué canales”.



De acuerdo con Hugo Rivera, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, el negocio de la firma en la región aún estaría creando valor agregado en la rentabilidad, por lo que mantenerlo, podría se un factor clave que generaría flujo de caja para cubrir con las obligaciones de su casa matriz.



Para David Cancino, experto en empresas, la competencia con otras marcas, de modelos de moda similares, no estaría siendo tan fuerte en esta región como si pasa en Europa y Estados Unidos.