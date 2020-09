Las redes sociales, buenas aliadas en los negocios de las Mipymes

En las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, las redes sociales y el comercio en línea, hoy más que nunca, están presentes en sus estrategias de negocios.



Así lo advierte una en cuesta que hizo la firma GoDaddy, especializada en asesorar a emprendedores con sus herramientas tecnológicas. La mayoría de los empresarios consultados, 85,7%, considera que el comercio electrónico es útil para la reactivación económica del país.



Igualmente, para el 37,9% de Mipymes encuestadas, el marketing online es la herramienta más importante para ayudar a superar los desafíos que presenta la pandemia, seguido de un sitio web con tienda en línea (29,8%).



Más de la mitad de las Mipymes (52,8%) tiene un sitio web para su negocio y el 33,5% no, pero tiene la intención de abrir uno.



Otro 54% de los encuestados vende online y el 26,7% espera hacerlo pronto, sobre todo considerando la situación actual del sector.



El 33,3% de los emprendedores que no cuentan con un sitio web expresaron que su mayor obstáculo es el presupuesto financiero, esto en parte está vinculado a la crisis económica que están viviendo.



El estudio de GoDaddy advierte también que más de la tercera parte de los emprendedores que no venden en línea consideran que no tienen los conocimientos técnicos para hacerlo.



Cuando se les pregunta sobre cómo hacen para llegar a los clientes las redes sociales son (39,8%), seguido de WhatsApp (34,2%) y el correo electrónico (8,1%).



Por su parte, los canales de venta favoritos de las Mipymes encuestadas son Instagram (67,7%), WhatsApp (63,3%), Facebook (52,4%) y sitio web (25%).



La encuesta de GoDaddy fue ejecutada por Speyside Group en agosto de 2020 con 162 emprendedores independientes y miembros de grupos de emprendedores de Facebook.



El 16,1% de los negocios encuestados son de la industria de alimentos y bebidas, seguidos de servicios profesionales con un 11,8%, entretenimiento y artes con un 10,6% y moda con un 8,7%.



“Este es un período de transición para muchos propietarios de las Mipymes, y aunque esta nueva normalidad puede estar aquí por un tiempo, están demostrando su determinación para sobrevivir, prosperar y su deseo de contribuir al crecimiento de la economía”, expresó Arturo Lee, vicepresidente de GoDaddy para América Latina, al comentar los resultados de esta encuesta.