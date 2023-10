Satena y Wingo responden a la campaña de la A de Avianca

Recientemente, Avianca ha estado moviendo en sus redes sociales una particular particular, con la que anunciaría un notable ajuste en su logotipo. Para eso quitó la primera letra A de la palabra 'Avianca' que compone su imagen corporativa.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según reveló la aerolínea roja, se trata de una campaña de rebranding y, adicionalmente, agregaron que los cambios que vendrán en la identidad visual se oficializaran la próxima semana en una rueda de prensa.



(Colombia, segundo país en América en recuperación de turismo foráneo).

¡Se nos perdió nuestra A! 😱 Ayúdanos a encontrarla y descubre si se ha escondido aquí: https://t.co/gZrIFzLna2. Apóyanos, hay toda una palabra buscándola. 🧐 pic.twitter.com/bGR55T7GNW — Avianca (@Avianca) October 9, 2023

Esta campaña ha resultado más que llamativa en internet, pues ha generado diferentes reacciones por parte de los seguidores de la empresa.



(Precios de vuelos a varios destinos del país para la semana de receso).



No obstante, la audiencia no fue la única en reaccionar frente a la nueva estrategia de Avianca, sino que también lo hizo su competencia en el sector, pues no quiso quedarse atrás con tal de ganar visibilidad.



Se trata, pues, de la aerolínea gubernamental Satena y su par comercial Wingo, las cuales se enteraron vía redes de esta nueva estrategia y no tardaron en responder de manera llamativa.



(Así puede conseguir tiquetes de avión baratos para fin de año).



En el caso de Satena, la compañía publicó una imagen en su cuenta de X a modo de respuesta a la campaña de Avianca. En dicha composición se puede ver a una letra A de color rojo, con casco y en una tirolesa, con el logo de la aerolínea al lado.



"Salió la A, salió la A, y Satena sabe a donde va. Wingo y Avianca, por si todavía se preguntan qué pasó con la A, dejó atrás la amargura de la sobreventa y viajó a uno de nuestros destinos verdes. Aquí las pruebas", publicó la aerolínea.



(¿Por qué Avianca está operando sus comunicaciones sin su letra 'A'?).

🎶Salió la A, salió la aaaaa y #SATENA sabe a donde va 🎶 @wingo y @avianca por si todavía se preguntan 🤔#QuePasoConLaA, dejó atrás la amargura de la #sobreventa y viajó a uno de nuestros destino verdes 📸 Aquí las pruebas: pic.twitter.com/qZXnz2qrIl — SATENA es Colombia 🇨🇴 / SATENA is Colombia (@AerolineaSatena) October 10, 2023

Luego de la publicación hecha por parte de Satena, Wingo no se quedó atrás y decidió unirse a esta dinámica.



(Turistas internacionales llegarían a los 5,2 millones este año).



La aerolínea púrpura también hizo una imagen de una letra A, también de color rojo, pero esta vez, se le puede ver sentada en una silla de avión, mientras tiene puestas unas gafas de sol.



"Nuestros amigos de Avianca se preguntan qué pasó con la A. Les confirmamos que la encontramos, se fue con las tarifas bajas de Wingo", mencionó la aerolínea.

Otras aerolíneas que operan en el mercado nacional, como Latam o Clic no se han sumado a esta dinámica.



De igual forma, Avianca no se ha pronunciado al respecto.



PORTAFOLIO