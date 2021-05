‘Las rondas petroleras ahora son más seguras’

Archivo particular

El pasado 23 de octubre de 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) expidió la Adenda No. 18 por medio de la cual se realizó una serie de modificaciones a los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) en Colombia.



El cambio más significativo es la implementación del almacenamiento de las cadenas de información (blockchain) para la presentación segura y eficaz de los ofrecimientos a cargo de los Participantes Habilitados y Proponentes Iniciales, el cual, según la entidad, “constituye un piloto para el mejoramiento de los procesos de selección” en las subastas petroleras.



En diálogo con Portafolio, Estaban Jesús Musso, CEO del Grupo Sabra, empresa de tecnología con sede en Buenos Aires (Argentina), y con experiencia en la implementación de proyectos blockchain en organizaciones estatales de la región, explicó cómo ha sido la sincronización del software que le ha permitido al PPAA ofrecer celeridad y seguridad a las empresas interesadas en desarrollar bloques hidrocarburíferos en el territorio nacional.



“Para nuestro equipo este primer proyecto con la ANH es una experiencia enriquecedora, ya que nos permite demostrar en un caso real los beneficios que aporta esta tecnología en procesos simples, pero de alto impacto como es la asignación de áreas para la operación petrolífera que activa inversiones concretas de manera transparente y segura”, señaló Musso.



El líder empresarial agregó que el objetivo estratégico con el blockchain es incorporar nuevas herramientas digitales que permitan brindar eficiencia y transparencia a los procesos claves de oferta, ya que esta plataforma digital permitirá potenciar el objetivo de atraer más inversiones a una industria importante para la reactivación económica de Colombia.



IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



Así, en diciembre 2020 se implementó esta herramienta en el primer proceso de asignación de áreas para la producción de hidrocarburos utilizando por un lado la presentación física, pero registrando toda la información en la plataforma montada en blockchain. “La experiencia demostró ser más simple y transparente, tanto para los oferentes como para los miembros de la ANH que debían certificar las ofertas para su selección”, subrayó Musso.



El CEO del grupo Sabra precisó que la solución que se utilizó para la gestión del PPAA está compuesta por diferentes tecnologías, entre las que se destaca el uso del blockchain que permite resguardar y certificar la documentación a tener en cuenta en la presentación de las propuestas y la certificación del proceso de apertura y escogencia.



“La necesidad de mejorar y hacer más transparente el proceso para la exploración y producción de hidrocarburos es la razón del blockchain gracias a sus características de inmutabilidad, seguridad, y disponibilidad. De esta manera la ANH, alineada con la política de reactivación de inversiones en el área de energía, implementó este nuevo modelo para la asignación de bloques bajo el uso de esta tecnología, habilitando una vía digital y segura al modelo físico de ofertas y contraofertas tradicionales”, indicó Musso.



Para el líder empresarial, además de la exploración es importante incrementar la producción, no sólo de campos nuevos sino mediante la reactivación de campos descubiertos no desarrollados, y en esa tarea el blockhain es pieza clave para atraer nueva inversión.



Así mismo, el CEO del Grupo Sabra explicó que el blockchain se efectúa en múltiples nodos o red blockhain asegurando la disponibilidad de la información incluso ante la caída de alguno de estos puntos ya que los datos generados en la cadena de bloques está replicada en todos los nodos.



“La información almacenada en los sistemas de archivos de blockchain está encriptada, y la transmitida a través de la red blockchain también lo está haciéndola no interpretable para un intruso”, dijo.



RAZÓN DEL ‘BLOCKHAIN’



Al indagar sobre las razones de implementar el blockhain en el PPAA, Musso explicó que la ANH considera necesario hacer uso de tecnologías innovadoras que permitan continuar con los procesos y actividades propios de a su actividad misional, entre ellos, los procesos competitivos de selección de contratistas para asignación de áreas, mediante la optimización de tiempos, brindando transparencia y seguridad de la información aportada por los participantes en las ofertas.



“Los procesos competitivos de selección adelantados por la ANH, mediante el uso de tecnologías de la información permitirán asegurar el ingreso de recursos para la nación, así como el de realizar una administración eficiente de los mismos”, reitero.



Así mismo, explicó que el sector hidrocarburífero ha sido en los últimos años el motor de la economía del país, y más con la reactivación de esta industria desde agosto del 2018. Indicó que, el petróleo es el primer producto de exportación con el 55,4% del total de las ventas al exterior y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. Además, que las regiones se vieron beneficiadas en sus recursos fiscales al recibir regalías por un valor de $5,9 billones en los últimos cuatro años.



“El compromiso del Gobierno es trabajar para que el sector petrolero tenga la celeridad requerida en búsqueda de la sostenibilidad energética y haga de Colombia un país competitivo, por esta razón es necesario viabilizar la ejecución de inversión exploratoria, mejorar la competitividad y posicionamiento del país, impulsar proyectos con alto potencial como los de recobro mejorado, y fortalecer la gestión del conocimiento”, dijo.