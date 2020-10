‘Las ventas digitales de vivienda ya representan el 50%’

El mercado inmobiliario se ha apoyado en los últimos meses en las salas de venta virtuales, como un salvavidas para la crisis que trajo la pandemia del covid-19. Para algunas empresas, como Contex Constructora, por el contrario, el modelo se volvió el corazón del negocio.



Desde hoy, y por 10 días, la constructora, con 14 años de trayectoria y enfocada en urbanizar en Antioquia, llevará a cabo ‘Vivienda Fest’, un evento digital con 13 proyectos, y en el que se presentará Kúo, su segundo lanzamiento 100% digital. Juan Felipe Osorio, presidente de Contex, habló con Portafolio sobre la apuesta de la compañía, y como “la sala de venta virtual llegó para quedarse”.



¿Cómo han adaptado lo digital a su negocio?



Venimos trabajando en torno a la virtualidad hace cerca de dos años, lo que hizo la pandemia fue acelerar procesos y esa conversión que veníamos planeando de que el sector constructor y el inmobiliario no fuera solo presencial. Hemos logrado pasar de un 20% de las ventas digitales a que las ventas digitales representen 50% de nuestras ventas.



¿Cómo les fue en el primer lanzamiento virtual y qué vendrá con Kúo?



El primer proyecto que lanzamos totalmente virtual se llama Naté, en el oriente antioqueño. Es un proyecto de 594 viviendas de interés social, de $140 millones. Decidimos no postergar el lanzamiento en mayo, cuando seguíamos con el confinamiento y por ello tomamos la decisión de lanzarlo digitalmente, con muy buenos resultados. En los tres primeros meses vendimos 227 viviendas, 40% de un proyecto que creemos será bastante exitoso. Estamos lanzando la torre tres, y pensábamos lanzarla en 2021.



Ahora tendremos un segundo lanzamiento, Kúo, en el municipio de Sabaneta, donde también decidimos hacerlo 100% virtual, no tenemos atención presencial, no tenemos a nadie en el lote, y la apuesta la haremos ahorita en el marco de una feria 100% digital que lanzamos que se llama ‘Vivienda Fest’.



¿Qué encontrarán los visitantes en ‘Vivienda Fest’?



Lo más importante es el servicio, comprar vivienda desde la comodidad del hogar y sin tener que desplazarse hasta un proyecto. Tendremos un equipo con el conocimiento disponible a la hora que el cliente lo necesite, un portafolio de 13 proyectos disponible virtualmente, con una diversidad interesante.



También tendremos el apoyo y la asesoría de los bancos, estarán Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y Colpatria, cuatro aliados muy importantes que darán soporte y asesoría para los clientes.



¿Cuántos proyectos tiene Contex actualmente?



En este momento tenemos 21 proyectos en desarrollo, con cerca de 7.000 viviendas por un valor de $1,7 billones. Estamos en el rango de $130 millones, hasta viviendas de $700 millones, con un enfoque muy fuerte en VIS.



Nuestro portafolio es 70% interés social, 30% No VIS. Esas viviendas las estamos desarrollando en diferentes municipios del oriente antioqueño, y en el Valle del Aburrá, como Bello, Sabaneta y Caldas.



¿Tienen planes de llegar a otras regiones del país?



Sí, a futuro en Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, queremos consolidarnos primero en Antioquia, somos los cuartos constructores del departamento en unidades, y estamos en el Top 30 de constructoras en el país. Pensamos hacer esa incursión, pero más adelante, cuando pase 2020 y el primer semestre de 2021 y miraremos con prudencia a finales de 2021 o 2022.



¿Cómo ven la reactivación del sector? ¿Qué tan útiles han sido los subsidios?



El Gobierno estimula mucho el sector de edificaciones, porque es muy intensivo en mano de obra. Con estos 200.000 subsidios hay unos estímulos adicionales, amplían el rango en que las personas pueden comprar vivienda, pueden comprar segunda vivienda, y lo que hacen sobretodo es dinamizar el inventario que tienen los constructores.



¿Cómo los afectó la pandemia?



Hay algo positivo para nosotros. Marcamos una meta de 1.500 unidades de venta en 2020, cuando llegó la pandemia revisamos a la baja, pensando en un cumplimiento de 70%, pero gracias a las ventas digitales volvimos a la meta original: vender 1.500 viviendas por un valor cercano a $300.000 millones.



¿Cómo va esa meta hoy?



Cerramos septiembre con 855 ventas por $172.000 millones, pero en ‘Vivienda Fest’ esperamos vender 500 unidades, 33% de la meta original.



¿Cómo ven el cierre de año y el panorama para 2021?



Se empezó con mucha fuerza el año, pero en marzo y abril tuvimos cierres que probablemente afecten los números del sector, pero con acciones como la tendencia digital y con los apoyos del gobierno, vemos que la gente ve la vivienda como una inversión muy segura, que incluso puede tener una rentabilidad en arriendo. En Contex 46% de nuestras ventas son personas que esperan rentar su apartamento más adelante. Septiembre tuvo números muy buenos y esperamos que en lo que resta del año mejoren.



¿Cambió el modelo de las salas de venta?



La sala de venta virtual llegó para quedarse, aunque lo tradicional tiene que estar, porque a muchas personas les gusta ir a conocer los proyectos. Cerca de 7% de nuestras ventas son personas de EE.UU., que no pueden venir, esto permite tomar decisiones con más facilidad.

