Laser Airlines planea conectar a Medellín y Cali con Venezuela

En entrevista con Portafolio, Flavio Pasquale, gerente general de APG Colombia, empresa que representa a Laser Airlines, y Carlos Ordóñez, director comercial de la compañía, hablaron de su plan para llegar a más ciudades del país para conectarlas con el país vecino, como Medellín y Cali, luego de su vuelo inaugural este 12 de junio, que conecta a Bogotá y Caracas.

¿Cómo le fue a Laser en 2022?

C.O: Se operaron 3.128 vuelos en toda la red que tenemos, eso significa una puesta en el mercado de 467.000 sillas, de ese total tuvimos un factor de ocupación del 60%. Teniendo en cuenta la pandemia, es un número interesante.



¿Cómo ven el apetito por viajar tras el revuelo en el sector?

F.P: El tema pospandemia ha hecho que las personas quieran viajar más, esto gracias a las redes sociales, es así que las personas cada vez se incentivan por conocer, reconociendo sitios, viendo a las demás personas y cómo lo hacen.



C.O: Respecto al cierre de las aerolíneas, los primeros días había temor, confusión y tocó al bolsillo de los viajeros, pero el colombiano pasa la página rápidamente y retomó los planes de viaje. El apetito por viajar es mayor que el miedo por lo que pasó con las aerolíneas Viva y Ultra.



¿Cuáles son los planes de Laser Airlines en Colombia?

C.O: Vamos no a paso lento, pero sí seguro. Iniciaremos con una operación de tres días a la semana en la ruta Bogotá - Caracas y a partir de julio esta operación va a crecer a cinco días a la semana dependiendo del comportamiento que se tenga con estos vuelos.

Además, se está analizando la alternativa de ampliar las frecuencias y tratar de cubrir toda la semana. Este es nuestro plan inicial, posicionarnos en Bogotá y más adelante se van a revisar otros destinos.

F.P: En un mediano plazo nos gustaría evaluar la ruta de Maracaibo - Bogota que es ampliamente demandada. Más adelante queremos ofrecer la conectividad hacia el interior de Venezuela desde Colombia, pues tenemos la mayor cantidad de asientos ofertados en el mercado doméstico en Venezuela.



¿Qué ciudades están en el radar?

F.P: Son planes a largo plazo, pero tenemos en la mira a Cali y Medellín.



¿Cómo estará la balanza de precios?

C.O: Respetando los lineamientos de ambos gobiernos y atrayendo al público, vamos a iniciar con un promedio de tiquetes a US$400 ida y regreso, un precio muy competitivo en el mercado. Además, traeremos promociones y ofertas para atraer este mercado.



¿Qué aeronaves operarán?

C.O: Tendremos los McDonnell Douglas 83 y 82 que tienen una distribución en cabina de 12 sillas en clase ejecutiva y 137 en cabina económica. Así, tendremos 150 sillas por avión.



¿Tienen en sus planes trabajar de la mano con otras aerolíneas?

F.P: Por el momento no lo tenemos planeado, pero estamos abiertos a la opción a medida de cómo se comporte el mercado.



¿Qué otras cosas vienen con Laser?

C.O: En Colombia definir la operación de Cali y Medellín a mediano plazo. Como compañía queremos mirar el sur del continente y analizar la operación en Chile y Argentina a largo plazo.



¿Cómo ven el mercado colombiano con la contracción en la demanda?

F.P: Si hay una contracción en la demanda en el mercado doméstico, pero curiosamente en el mercado internacional pasa una situación contraria. Hay un incremento en demanda y eso lo debemos aprovechar.



¿Cuáles son sus proyecciones a fin de año?

F.P: Queremos tener un factor de ocupación por encima de un 80%, tenemos todo para cumplirlo. Además, aumentar el número de frecuencias y llegar a más ciudades.

regresar a casa

C.O: Aquel pasajero ‘étnico’ que quiere retornar a Venezuela para visitar a su familia, y hace el esfuerzo independientemente de temas económicos para reencontrarse con sus seres queridos, tendrá una oportunidad muy grande con Laser para hacerlo mediante la ruta Bogotá - Caracas.



Vimos en algunos de los vuelos que muchas personas lloraron al aterrizar, personas que no vienen hace cinco o 10 años, y ese voz a voz de las alternativas para viajar, marca la diferencia e incentiva que las personas quieran viajar.



F.P: Hay personas que dejaron hace más de una década su apartamento con llave y saber que pueden volver a venir, es emocionante.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio