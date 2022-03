Latitud logró millonaria inversión semilla para apoyar ‘startups’

La plataforma Latitud anunció el levantamiento de una ronda semilla de 11,5 millones de dólares, inversión que fue liderada por a16z, uno de los fondos de ‘venture capital’ más prestigiosos de Silicon Valley.



La ronda también tiene la participación de NFX, Endeavor, Canary, FJ Labs y los principales líderes de ‘startups’ en toda América Latina, incluidos David Vélez (fundador de Nubank), Carlos y Loreanne García (Kavak), y Sebastián Mejía (Rappi), entre otros.

Latitud fue fundada por Brian Requarth, Gina Gotthilf y Yuri Danichenko, y creó un conjunto de soluciones que, a la fecha, incluyen Latitud Go y Latitud Fellowships, para abordar y dar solución a los mayores puntos de fricción para los emprendedores en etapa temprana que inician compañías emergentes en Colombia y América Latina.



A eso se suma Latitud Fund, el brazo de inversión de la empresa, el cual ha inyectado capital pre-semilla y semilla en más de 70 compañías, incluidas Pomelo, BHub, Yuno y Alinea.



Solo en Colombia, actualmente Latitud ha invertido en 12 ‘startups’ con una recaudación de 90 millones de dólares. Entre ellas se encuentran Yuno, Ontop, Melonn, aCasa, Morado, Finkargo, Hunty y Licify, entre otras.



"La infraestructura que existe en el país y en América Latina para apoyar a ‘startups’ ambiciosas es obsoleta y manual, y esta barrera puede matar soluciones muy prometedoras", dijo Brian Requarth, CEO y cofundador de Latitud.



"Con esta ronda semilla, Latitud continuará construyendo herramientas totalmente integradas para que los fundadores en etapa temprana puedan lanzar una empresa, recaudar capital de inversores estratégicos y, posteriormente, administrar su capital y ‘cap table’ en un solo lugar", agregó Yuri Danilchenko, CTO de Latitud.



En cuanto al programa Latitud Fellowship, este se usa para 'educar' en el desarrollo de ‘startups’.



"Se trata de una iniciativa de clase mundial y un plan de estudios impartido por operadores consumados en las principales empresas de tecnología de todo el mundo", explicó al respecto Gina Gotthilf, quien lideró el crecimiento en Duolingo de 2 a 300 millones de usuarios.



Mientras que Latitud Go, es una plataforma que permite a cualquier fundador incorporar de manera inteligente una empresa respaldada por capital de riesgo lista para escalar globalmente, con sólo hacer clic en un botón y a un precio cinco veces menos costoso que el del mercado actual.



"Si las personas que tienen nuestras capacidades no invierten en mejorar el mundo, en desarrollar nuevas formas de hacer que la humanidad sea más productiva, más informada y más valiosa, ¿quién lo va a hacer? Por eso me encanta ser parte de esta plataforma”, afirmó el fundador y CEO de Torre, Alex Torrenegra.



PORTAFOLIO