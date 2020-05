Lavanderías Mr Jeff, a la expectativa con el reinicio de operaciones

Archivo particular

Las lavanderías están entre las actividades de comercio que pueden reiniciar labores desde hoy en el país. Con ese aval, la mitad de las 60 franquicias de la española Mr Jeff empiezan a prestar servicios.



Esta red está bajo la aplicación de servicios Jeff, que tiene en marcha otros planes de negocios en peluquerías, gimnasios y masajes, pero por la crisis se ha concentrado en acomodar la operación de las lavanderías en los mercados en los cuales opera, siendo el colombiano uno de los más importantes.



Vicente Pérez directivo de Mr Jeff dice que la situación ha sido compleja para las 60 franquicias que tuvieron que cerrar por la crisis. Con ese escenario, afirma, “como mínimo 50% de nuestros socios franquiciados están esperando poder abrir hoy, principalmente en Bogotá y Medellín”.



“El resto está esperando a entender cuáles son las particularidades de cada municipio para adaptar el servicio”, explica al detallar que algunos locales operan en Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta.



Afirma que en su condición de cadena franquiciadora se ha establecido un protocolo de seguridad que garantice que todos sus socios en Colombia operen con la seguridad total de higiene para sus trabajadores y sus clientes. “Podemos asegurar la calidad de nuestros servicios porque hay una perspectiva positiva en la cantidad de pedidos que tendremos que hacer por domicilios”, dice el empresario.



Aparte de las condiciones sanitarias para todos los establecimientos de comercio, las lavanderías tienen medidas adicionales para las prendas, identificadas como vehículo del coronavirus, dice Pérez.



El empresario menciona la importancia del equipamiento de protección individual y la limpieza permanente en áreas operativas. Y luego, al proceso de lavado y tratamiento de las prendas se combinan desinfectantes especiales propios de Mr Jeff que garantiza la descontaminación. Después, gracias al secado se erradican los virus por las altas temperaturas.



El otro componente es el protocolo para la entrega a domicilio sin contacto entre quien entrega y recibe.



De hecho, cuenta que el servicio está acondicionado para atender prendas de personas que estén padeciendo el coronavirus y así lo reporten. Ya que hay pacientes asintomáticos, advierte que la marca está obligada a considerar que con todas las prendas no pueden diferenciarse los cuidados.



El directivo de la marca con 2.000 franquicias en el mundo asegura que la operación se ha acomodado a las exigencias de un consumidor más preocupado por la higiene y la limpieza.



“En países como Argentina y España, el servicio de lavandería fue declarado de primera necesidad y nosotros con las empresas del sector hemos trabajado con insistencia ante las autoridades colombianas para que se reabra”, afirma Pérez.



Considera que la importancia de la lavandería radica en que no tienen el tiempo ni equipos para que el virus no se siga difundiendo en las prendas, desde la ropa de cama hasta la ropa de uso diario.



En donde ha podido operar, por ejemplo en Chile, Argentina, Brasil, España o Portugal ha establecido las medidas como lo piden los gobiernos y como hace en Colombia, según las reglas de los municipios. Agrega que en Chile y Brasil hay aumentos hasta del 20% en domicilio.



Igualmente, se nota mayor demanda de los servicio entre personal de la Policía, los bomberos o los profesionales de la salud. “Creemos que la posibilidad de reabrir ahora va a ayudar a muchos colectivos que están en riesgo y que necesitan el servicio, en la lucha contra el virus”, puntualiza el empresario.

