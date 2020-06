Lecciones empresariales que ha dejado la temporada de cuarentena

La crisis generada por la pandemia del coronavirus no solo ha dejado experiencias negativas, pues durante el tiempo de aislamiento han surgido experiencias que han ayudado a las personas y compañías a moldearse a las nuevas realidades y acelerar cambios que ya se venían anunciando en los entornos laborales.



“Estamos convencidos que la mejor manera de asumir una coyuntura es convirtiendo cada dificultad en una oportunidad de reinventarse y salir más preparado y sólido que nunca”, dice David Ortiz, CEO de Siigo.



Y agrega que en la compañía, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, han dedicado esfuerzos para ser el aliado estratégico en el que cualquier empresario y contador puede confiar para mantener el flujo de su empresa.



En ese sentido, Siigo, la compañía de software contable y administrativo, trae una serie de enseñanzas que ha dejado esta experiencia del Covid-19, que pueden servir de reflexión y aprendizaje para el futuro:



1. La presencialidad no es necesaria: si algo ha dejado esta experiencia es la ratificación de que la presencialidad dejó de ser necesaria para operar la mayoría de los negocios. Si bien aún existen sectores en los que la única manera de operar es a través del contacto directo, ya la gran parte de las industrias se han logrado desarrollar lo suficiente para respaldarse en herramientas tecnológicas que les permitan operar sin ningún inconveniente desde remoto.



El rol que ha jugado la tecnología en este punto es vital. Es gracias a todas esas innovaciones que hoy en día es posible decir que muchos empresarios que han conseguido adaptarse a las nuevas dinámicas, han podido volver a operar en medio del aislamiento.



Aplicaciones para hacer reuniones virtuales, plataformas de pago electrónico que permiten seguir con las operaciones financieras sin problemas e incluso softwares administrativos y contables como el de Siigo que desde su Nube se convierte en la herramienta ideal para controlar y dirigir una empresa desde cualquier lugar con internet.



2. El tiempo es oro: en momentos como este, los clientes han ido transformando sus necesidades y preferencias. Buscan servicios que se adapten a su estilo de vida y piensen en ellos y en las precauciones que se deben tomar. Por esta razón, ha cobrado tanta importancia el contar con los insumos que permitan a las organizaciones reaccionar de manera inmediata y brindar un servicio de calidad en todo momento.



La segunda enseñanza de esta experiencia hace referencia al valor del tiempo de reacción que puede tener cualquier comercio frente a la demanda de sus públicos de interés. Contar con mecanismos que permitan mantener un contacto constante con el consumidor y atender sus requerimientos en tiempo real, puede hacer la diferencia al momento de mantenerse vigente y competitivo en el mercado.



3. Dos cabezas piensan más que una: la realidad es que a pesar de la distancia social que se ha impuesto desde que comenzó la emergencia sanitaria, una de las principales enseñanzas que ha traído esta nueva dinámica es la importancia de la unidad. No solo entre personas sino también entre organizaciones.



Los pasados dos meses han evidenciado que el ser capaz de identificar potenciales alianzas con terceros y unir esfuerzos puede ser aún más integral y efectivo que intentar sobrepasar los obstáculos solos. De esta coyuntura han salido las mejores alianzas entre grandes organizaciones que han unido sus servicios más sólidos para ayudar a que los más afectados por la pandemia encuentren la manera de reinventarse y salir adelante.





4. La resiliencia puede salvar un negocio: este último aprendizaje es la recopilación de los anteriores y es el mensaje sombrilla que ha dejado tanto para personas como organizaciones el Covid-19. El que no se adapte y sepa interiorizar los cambios del entorno, no solamente en una situación como la que se vive actualmente, sino frente a cualquier transformación del mercado, probablemente quedará en desventaja.



La habilidad de adaptar el funcionamiento y la operación de su negocio al nuevo estilo de vida y la nueva realidad a la que se enfrentará el país cuando todo esto termine, puede ser lo que salve su negocio y le permita mantenerse vigente por encima de sus competidores y cualquier obstáculo que se presente.



Recuerde que siempre tiene la opción de ser de los que identifica la oportunidad o se queda con el problema.