Lenovo: los mercados a los que apunta y el incremento en sus productos

Con el incremento del dólar y la alta inflación que han venido sacudiendo al mercado local, los productos y servicios tecnológicos ya empiezan a experimentas aumentos en sus precios.



De acuerdo con Santiago Holguín, gerente de Lenovo para Colombia, estos retos los han llevado a potencializar su línea de negocio 'as a service', enfocada en la renta de soluciones y equipos. Asimismo, afirmó que esta categoría proyecta un buen crecimiento en los próximos años.



¿Cómo le ha ido a la empresa en estos últimos meses?



Cada día se ha vuelto retador para el negocio, con toda la situación sociopolítica cambiaria; las dificultades en temas de disponibilidad; la inflación y la logística han impactado. Sin embargo, hemos venido buscando alternativas para compensar un poco ese desbalance. Por ejemplo, en el segmento hogares, para ese cliente final, hemos manejado muchas ‘ciberofertas’, ya que se viene una época muy fuerte como lo es el blackfriday, Navidad, y que en Colombia se junta con el regreso a clases.



En el segmento corporativo venimos trabajando muy de cerca con los clientes, empresas que hoy buscan renovar y actualizar sus equipos y servicios. Debo decir que hoy las compañías en Colombia son más estratégicas a la hora de invertir en tecnología.



A grandes rasgos esto es lo que está pasando, el negocio viene positivo en todo lo que tiene que ver con rentabilidad. Lenovo recientemente anunció resultados y de nuevo marcamos buenos registros.



¿Cómo ha afectado la subida del dólar al negocio? ¿Cree que esto puede impactar el consumo de las empresas?



Pienso que el tema del dólar es una constante para la industria de la tecnología, ya que se maneja mucho producto importado. Para nosotros ha sido histórica la situación desde que el dólar pasó a $3.000, $4.000 y luego a $5.000. Ahora bien, creo que se tiene que estar muy alineado con los presupuestos de las compañías, para saber cuáles son los ajustes que se tienen que realizar. A raíz de esta situación hemos visto que hay muchas empresas que han elegido el modelo as a service, de renta o de leasing tecnológico. Hay que destacar que este tipo de modelos existen en el país desde hace varios años.



Desde Lenovo, contamos con el servicio TruScale y uno de los componentes adicionales que se le otorgan al cliente es que estos pueden pagar en una sola factura una financiación, un set de servicios, además todos los productos que compran son empaquetados y logra una excelente atención.



Esto, sin duda, se ha vuelto una gran alternativa para congelar un poco la tasa y cerrar negocios en pesos colombianos.



¿Cree que los equipos de cómputo tendrán incrementos en los próximos meses?



Si hoy miramos todos los equipos que están llegando al país, vemos que están entrando con el ajuste de costo promedio y evidentemente el precio ha subido.



Creemos que los productos pueden estar subiendo en los próximos meses entre un 5% y 10%.

Regresando al servicios as a service (TruScale), ¿cuánto esperan crecer en los próximos meses?



Definitivamente lo que es TruScale as a service (la vertical en donde están todos los elementos de valor, de soluciones complementarias a lo que puede ser el hardware y el software tradicional) viene creciendo muy bien.



En los últimos años, este rubro de servicios ha venido creciendo entre un 20% y 30%. La meta es que ese crecimiento se sigan manteniendo en los próximos años.



¿Cómo ve el panorama en el país para seguir invirtiendo, cree que todavía hay un apetito por la inversión?



El apetito sí está, y pienso que este llega cuando se tiene una devaluación como la que tenemos ahora, entre las más altas en la región. Entonces, una empresa que está afuera, le interesa la mano de obra y todo lo que puede hacer en Colombia. Hay muchas compañías que transforman tecnología o que exportan servicios que encuentra atractivo abrir operaciones en este país.



Asimismo, el mercado colombiano sigue siendo interesante para cualquier multinacional por su ubicación geográfica, ya que desde Bogotá se puede tomar un avión y se puede llegar rápido a Lima, Santiago o a Panamá. Creo que centrar una operación en Colombia como geografía sigue siendo interesante y eso no lo cambiará ni el dólar, ni la tributaria.



Usted mencionó que la apertura de la frontera con Venezuela es muy importante, ¿cómo ven el panorama?



Sin duda la apertura de la frontera con Venezuela será muy interesante. Ya que ese país, creería yo, tiene muchos años de atraso. Nosotros le estamos apostando de nuevo a Venezuela, en el sentido que el consumidor y las empresas venezolanas hoy necesitan invertir, renovar sus tecnologías y mejorar sus plataformas tecnológicas.



Desde Lenovo vamos a participar en Cúcuta, por medio de la Cámara, en el Valle Tecnológico, iniciativa que busca llevar empresas colombianas que quieran exportar servicios al país vecino.



¿Qué se viene para la empresa en los próximos meses?



Nosotros cerramos año fiscal el 31 marzo, es decir que para nosotros diciembre 31 es nuestro tercer trimestre. Venimos con un buen semestre de año fiscal, comprendido entre abril y septiembre, que ha sido muy bueno; hemos venido ganando varios puntos en market share, y esperamos que ese impulso se siga manteniendo.

