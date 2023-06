Lepitue, la marca que busca elevar el legado artesanal

Inspirada en los paisajes y en los colores de su natal Santa Cruz de Lorica (Córdoba), la emprendedora Karen Burgos Negrette ha logrado abrirse campo en la escena de la moda nacional a través de su marca Lepitue, que le apuesta al diseño de accesorios y carteras de lujo artesanal.



Su propuesta creativa combina una paleta de tonos vibrantes, herrajes de alta calidad, cuero y fibras naturales, como la caña flecha. Pero más allá del diseño y la moda, esta abogada de profesión, busca que el legado de las comunidades indígenas Zenú en Córdoba se preserve.



“Nuestro objetivo social es tejer en colectivo desde nuestros territorios, para preservar el legado artesanal de nuestras comunidades. La marca inició como un sueño que tenía aplazado por mucho tiempo. En el año 2021, después de ser mamá, decido emprender este proyecto de crear, diseñar y fabricar carteras”, narra Burgos.



Hoy día, los diseños de Lepitue no solo se comercializan en ciudades como Bogotá y Cali, sino que también la marca ha apuntado al mercado internacional y ya muchas de sus carteras han logrado ganar popularidad en países como Costa Rica y Venezuela. Su apuesta en el mediano plazo es reforzar su presencia tanto en el territorio nacional como en otros países de la región.



“Sin duda el siguiente paso es lograr más espacios de representación y visibilización a nivel internacional. Queremos que nos reconozcan como la marca de la ‘Alegría del Lujo’ y darle la vuelta al mundo y que identifiquen nuestro aro insignia de la caña flecha.

Definitivamente tenemos un producto sin etiqueta que grita soy Colombia”, comenta.



Con el fin de proteger el legado artesanal, la marca ha incluido entre sus valores empresariales la conservación y la explicación de la ruta de la caña flecha.



Es así como los clientes de la marca podrán conocer en detalle los inicios de esta ruta que comienza en el municipio de Tuchín, Córdoba, además de este proceso que encierra la tradición de las comunidades, pasando por la recolección en los cultivos, el raspado, la ripia, el teñido de la fibra hasta llegar al tejido.



Y si bien la marca ha logrado hacer presencia en distintos eventos como la Semana de Guatemala Costa Rica Fashion Week y ColombiaModa, Burgos comenta que emprender en este sector ha sido “ un universo desafiante”.



“Considero que emprender no es fácil. Pero es más difícil si estás solo, en mi caso particular he tenido el apoyo constante de mi esposo y mi familia. Frente al proceso de emprender en la moda debo decir que ha sido un universo desafiante, todo el tiempo he sentido la necesidad de estar en constante formación, aprendizaje e investigación para llevar a la marca al siguiente nivel".



Karen Burgos estará participando en segunda edición de proyecto ‘Mujeres Cambiando la Moda’ de Inexmoda y el Banco de Bogotá que busca apoyar a los emprendimientos emergentes del sistema moda liderados por mujeres, “que sueñan con dinamizar, potenciar y transformar sus negocios en empresas innovadoras, competitivas y sostenibles”.



Nuevo proyecto social

​

Con el fin de seguir ayudando a las comunidades, la marca anunció recientemente que viene liderando un proyecto social con el fin de reducir la desigualdad.



“Estamos desarrollando un proyecto de capacitación en el sector de la marroquinería con un centro penitenciario y carcelario, con la finalidad de que las personas privadas de la libertad maquilen nuestros productos y así tengan la oportunidad de generar ingresos y contribuir a la reducción de su pena”, comenta Burgos.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio.