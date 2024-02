Tras adquisición, marca Levi’s operará 90 tiendas en el país

La compañía Levi Strauss & Co. explicó ayer que en Colombia da un paso más para convertirse en una empresa que prioriza la venta directa al consumidor (DTC).

Esto, al revelar la reciente firma de un acuerdo de compra para adquirir 90 puntos de venta, las cuales están distribuidas en 40 tiendas de la marca Levi's además de asociaciones de franquicia para más de 50 tiendas en el mercado colombiano.



“Estamos entusiasmados por esta oportunidad de continuar conectando con nuestros consumidores y llevar lo mejor de la marca Levi’s a nuestros fans en una región en la que estamos viendo impulso y oportunidades para la marca”, dijo Rui Araújo da Silva, vicepresidente senior y director general para América Latina de LS&Co.



“Con este acuerdo, que reitera nuestro compromiso de liderar la marca, dar prioridad a DTC y diversificar nuestro portafolio, estamos construyendo el próximo capítulo de nuestra fortaleza minorista en Colombia, siempre con el compromiso de la compañía en mente de generar ganancias a través de principios”, agregó el directivo.



Según explicó la marca, el acuerdo se realizó con Expofaro S.A.S., empresa con sede en Colombia y con más de 40 años de experiencia y tradición en el sector textil y de confección.

Agregó que Expofaro continuará como proveedor estratégico de manufactura de Levi Strauss & Co. en Colombia.



Respecto a la operación y lo que respresenta, Juan David Rodríguez, presidente de Expofaro, señaló que “consideramos que los valores, la cultura y el compromiso con nuestros equipos que ambas compañías tenemos, pueden crear una sinergia más poderosa para las operaciones de la marca Levi’s en Colombia”.



Rodríguez, dijo también que “como empresa nacida en Colombia, estamos muy emocionados de comenzar esta nueva fase de nuestra relación con Levi Strauss & Co. y contribuir a todo este gran impulso en nuestro país”.



Se informó que se espera que el acuerdo se cierre en las próximas semanas, cuando se cumplan los trámites legales correspondientes, y ambas compañías trabajarán en un proceso de integración que también incluye la incorporación de los actuales empleados de Expofaro a LS&Co.

­Levi Strauss & Co. es considerada una de las empresas de ropa más grandes del mundo y líder mundial en prendas de mezclilla.



La empresa diseña y comercializa jeans, ropa informal y accesorios relacionados para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Levi's®, Signature by Levi Strauss & Co.™, Denizen®, Dockers® y Beyond Yoga®.



Cabe destacar que sus productos se venden en más de 110 países en todo el mundo a través de una combinación de cadenas minoristas, tiendas departamentales, sitios en línea y una presencia global de aproximadamente 3.200 tiendas minoristas y tiendas dentro de tiendas.

