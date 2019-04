LG espera cerrar el 2019 con un crecimiento de dos dígitos

Mucho ha pasado desde que GoldStar se transformó en LG, son dos décadas de tradición y de conocimiento del mercado las que tienen a la compañía vigente en el país con su variedad de soluciones tecnológicas.



Ahora y para celebrar su llegada al país, la empresa coreana busca ofrecer una nueva línea de productos con mayor eficiencia y rendimiento energético, una mayor calidad de vida a través de los dispositivos innovadores y claro seguir en el mercado global de electrodomésticos.

De acuerdo con Fidel Shin, presidente de LG Electronics Colombia, la idea es seguir con productos premium diferenciados por la tecnología.



(Lea: La innovación con la que LG cambiaría el mercado de televisores)



“Hemos trabajado, para ofrecer a los clientes colombianos esta nueva línea es reflejo de nuestra calidad e innovación. Esto lo hemos hecho a través de los años y por eso somos reconocidos, para el futuro también lo seguiremos haciendo y también darle a los consumidores más beneficios en lo que les interesa, ahorros, calidad y soporte, esa es nuestra expectativa y lo que queremos cumplir”, dijo Shin.



Sobre el producto que más se destaca en la corporación Shin fue enfático en que lo importante es el desarrollo que tenga a diario en la vida de los usuarios.



“Para nosotros, en este momento, los productos más importantes en el mercado local son los televisores y las lavadoras, pues son los más representativos. Pero también nos estamos enfocando en la nueva línea de celulares y seguir creciendo en ese aspecto con características diferentes a las de los competidores”, dijo el directivo.



(Lea: US$11 millones, la inversión de LG en nuevo centro logístico)



En el caso de los Smartphones la marca ha apostado por tener materiales de resistencia de acuerdo a los estándares militares de MIL-SPEC de los Estados Unidos, así apuntan a que los teléfonos tiene un diseño resistente a golpes, humedad, calor, vibraciones, polvo y golpes.



La idea es que los cuatro productos destacados en esta área, el LGQ7, el QStylus , el K11+ y el LgQ6 sean los que construyan una imagen diferente en los celulares que pueden tener los colombianos.



“Todavía no tenemos un mercado muy alto en este aspecto y la competencia en el mundo de los Smartphones es muy dura y nuestro plan es construir nuestra imagen de a poco para que nos noten como innovadores”, señaló y añadió “Nosotros somos una marca que tiene buenos productos, con durabilidad y diseño de usabilidad”.



(Lea: El tablero inteligente que busca aumentar la interacción entre el alumno y el profesor)



La novedad para el hogar que tiene la compañía son los electrodomésticos Styler Black Tinted Mirror Glass y el LG Styler Smart Mirror que funcionan como un clóset que higieniza, elimina olores y desarruga las prendas en 20 minutos con vapor, con el fin de mantener la ropa más limpia, fresca.



La idea es cuidar la ropa con tecnología, desinfectar las prendas y todo por medios de vibración, este dispositivo que permite el cuidado de 5 piezas al tiempo estará a la venta desde mayo y cuenta con certificado de asma y alergias otorgado por la Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA).



“Nuestra nueva linea tiene mejor consumo de energía que el que ofrece nuestra competencia, tenemos mejores características y nuestro precio es muy adecuado considerando el calor de estos productos”, agregó el directivo.



Para el mundo de los televisores la compañía tiene planeado ofrecer Inteligencia Artificial para mejorar la imagen y el sonido y así enriquecer y ampliarán la experiencia de visualización en sus televisores Oled y LCD NanoCell 2019 con un procesador inteligente de segunda generación a (Alpha) 9 Gen 2 y la tecnología de aprendizaje profundo ‘Deep Learning’ propios de la firma.



Además, después de la actualización que se dará a mediados de año y los equipos soportarán el Apple AirPlay 2 y Apple HomeKit.



“En los televisores , nosotros tenemos el liderazgo en la división Oled, nuestra definición en la pantalla es la más clara y esto nos nuestra un beneficio entre los balances de los negros y blancos, ahora lo otros es que somos líderes en la inteligencia artificial y nadie tiene la implementación de esto como nosotros, se pueden dar órdenes por voz, hay un mejor manejo por medio de los controles”, agregó el directivo.



El portafolio 2019 incluye también la nevera Lg InstaView, el horno de microondas NeoChef y la lavadora TwinWash. De igual forma, la línea de productos deaudio XBoom que, además de mini componentes, incluye altavoces Bluetooth portátiles con un sonido robusto y una calidad y facilidad de uso.



La compañía espera cerrar el 2019 con un crecimiento de dos dígitos.



“El mercado en Colombia es muy dinámico, para las compañías extranjeras hay que tener muy en cuenta la tasa de cambio por eso no tenemos una cifra en pesos, pero esperamos hacer una labor igual o mejor que la del año pasado”, señaló.



En Latinoamérica, Colombia es el tercer mercado significativo en volumen, en los siete países en los que la marca tiene operación directa: Brasil, Panamá , México, Argentina, Chile, Perú y Colombia.



En 2018 la compañía reportó un crecimiento del 5% pese a un año difícil con altos costo de producción por dólar. La categoría de tv-home entertainment tuvo un crecimiento 25% del mercado a nivel global y en Colombia esta línea representa el 50% de las ventas de la compañía. La línea blanca (lavadoras, neveras, estufas, microondas): 20%, Audio 5,3% y Móvil 5%.



ECOSISTEMAS INTELIGENTES



Hacia el futuro, la idea de la empresa es caracterizarse por ofrecer una marca de inteligencia artificial y convergencia en todas las áreas.



“Queremos que quienes tengan nuestros electrodomésticos puedan hacer un uso óptimo y por eso les ofrecemos ambientes únicos, en donde ellos tengan un mejor control y uso de los dispositivos interconectándolos y ofreciendo un hogar realmente inteligente al alcance de todos, luego de eso se piensan las ciudades inteligentes y los países”, dijo Fidel Shin.