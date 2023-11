‘Después de pandemia, viajar es una prioridad’: LifeMiles

A raíz de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, las familias buscan maneras más económicas de viajar. Esta es una de las perspectivas de Valeria Yglesias, vicepresidenta comercial de Lifemiles, quien en entrevista con Portafolio, habló sobre esta tendencia en crecimiento.



No obstante, le preocupa la baja en consumo de tarjetas de crédito.



(Más: ‘Es necesario concientizar a la gente de estar asegurado’: Allianz).



¿Cómo le ha ido a Lifemiles este año?



Nos ha ido bastante bien. Hemos visto bastantes redenciones de tiquetes. Avianca va creciendo en capacidad, eso ayuda a que haya más personas que quieran redimir sus tiquetes.



Las personas tratan de buscar esas maneras de ahorrar para sus viajes y de poder buscar viajar “gratis”. Porque a pesar de que pagar impuestos, el tiquete en sí es gratis.



Sin embargo, hay pérdida del poder adquisitivo...



Tras el covid-19 y con la inflación actual, las personas quieren seguir viajando, cumplir sus sueños, pero no quieren gastar tanto dinero.



Hemos incrementado redenciones. Los viajes se han convertido una prioridad. Según un reporte de Visa, se ha visto que las personas están dispuestas a recortar gastos en otras cosas para poder cumplir esos viajes. El viaje después de pandemia se ha convertido casi que una prioridad.



(Le recomendamos: Aunque ingresos de Promigas subieron, la utilidad cayó 13,4%).



¿Más nacional o internacional?



Se ha incrementado el internacional. No obstante, la gran mayoría de las relaciones asociadas en Colombia, más del 60%, suceden en Colombia: Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, pero destinos como México, España o Miami también tienen bastante acogida. Los destinos de México, como Cancún, son los que se han visto más beneficiados porque si bien son internacionales se pueden redimir con millajes muy bajos. Por ejemplo, con 10.000 millas, eso, es muy accesible.



¿Cómo ven el cierre del año con un turismo doméstico que cae?



Las estadísticas que vemos dicen que el país sigue recibiendo bastantes turistas. Nosotros vemos redenciones fuertes.



No sentimos que el turismo se esté retrayendo, al contrario, vemos mes a mes como la gente sigue queriendo viajar. Las personas han encontrado nuevas maneras de hacerlo.



(Vea: Las novedades de TUL tras evolucionar a ‘marketplace’).



¿Cómo van las redenciones y acumulaciones en Colombia?



En Colombia, un gran porcentaje de nuestros ingresos provienen de las tarjetas de crédito. Alrededor del 15% de todo el consumo que pasa con una tarjeta de crédito en Colombia, pasa por una tarjeta de crédito Lifemiles.



Por otro lado, a pesar de que el tipo de cambio nos benefició este año, frente a lo habíamos proyectado, el consumo de tarjetas de crédito es bajo, es decir, las personas no está gastando más. El consumo se ha estancado en los últimos meses, según nuestros datos.



A raíz de esto, hemos sacado productos para ayudar a las personas a llegar rápido a sus sueños. Lanzamos Club Lifemiles, que es un producto de suscripción. El colombiano ha logrado entender todos los beneficios que tiene, por ejemplo, en descuentos a la hora de redimir, acumulan millas al mes. Esto ha hecho que se nos dispare las suscripciones por mes.



¿Cuáles son los retos que están viendo?



Un reto en Colombia es cuando la tasa de cambio está muy volátil porque la mayoría de nuestras tarjetas de crédito acumulan por dólar.



(Además: Utensilios con aluminio reciclado, la novedad sostenible de la marca Imusa).



Al final, el poder salir de Colombia con un ticket que sea accesible se logra con nosotros.



También la falta de crecimiento que hemos visto en los consumos tarjetas de crédito. Antes de pandemia veníamos con crecimientos sanos, orgánicos, de un 15%. Ahora tenemos que ser más creativos en las maneras, en cómo atraer esos ingresos.



¿Cuál es la apuesta y estrategia que tienen en la región?



De la mano con el cambio de Avianca, hicimos un relanzamiento de nuestro logo. Es un logo más moderno, más accesible en su tipografía y además incorporamos los tres puntos que apuntan hacia el frente.



Lo que estamos buscando es seguir creciendo con el programa líder de viajero frecuente en la región, pero acercarnos más a los clientes. Tal vez en el pasado algunos han pensado que un programa para pasajeros frecuentes ‘no es para mí’, pero eso ha ido cambiando, tenemos suficiente presencia en Colombia, no solamente por Avianca, si no por los 60 comercios y más de 1.300 puntos de venta donde las personas pueden acumular y redimir millas. Ahora con el producto por suscripción es accesible.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio