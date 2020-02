Limpieza en obras, un servicio que se abre mercado en el país

Desde manejo de escombros, hasta la limpieza, ambientación, desodorización y eliminación de imperfecciones de obra, como manchas de pintura, hacen parte del portafolio de empresas especializadas que entran como parte de la cadena de valor del sector constructor.

“Este mercado es relativamente nuevo. Hace algunos años, el mismo personal que construía debía dedicarse a la tarea de limpiar. Hoy en día, la tercerización de esta etapa del proyecto le permite al constructor realizar las terminaciones y acabados de otro tipo, mientras nosotros ofrecemos empleo a personal experto, asegurando controles para la protección de su salud, con operaciones que cuidan el entorno del proyecto”, asegura Carlos Barrera, ingeniero ambiental y líder de Sistema de Gestión Integral de Casalimpia.



Además, es un mercado abierto que incrementa la demanda por año. “El aseo final de obra es un servicio que crece, y es vital para el cierre de los proyectos inmobiliarios, en la medida en que garantiza limpieza profesional sin margen de improvisación, estando todo previamente planificado garantizando una óptima calidad y ambientes saludables e higienizados en pro de sus próximos habitantes”, recalca Camilo Andrés Díaz, gerente comercial de Bicam SAS.



ESPECIALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD



El aseo institucional es un tema que deben tomar muy en serio las constructoras.

“Todos los clientes y proyectos son distintos. En una clínica, es vital garantizar la asepsia de los quirófanos y los protocolos del manejo de productos químicos. Otro tema será el aseo para una industria de alimentos o para una oficina. En cada caso las exigencias son distintas, por lo que se requiere una empresa que sea capaz de entender y ofrecer un servicio especializado para cada caso”, sugiere Fernando Velasco, director comercial regional de The People Company Outsourcing de Servicios.



Además, se requiere de parte de la empresa de servicios de aseo, ser capaz de hacer sinergia con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratante, que permita hablar un mismo idioma, también a la hora de la limpieza.



Pero incluso, tener personal que cumpla con requerimientos para manejo de los espacios, que van desde cursos de alimentos, hasta vacunas, que certifican su idoneidad para el manejo del aseo corporativo.



En esta misma línea está la preocupación de las empresas por el uso de productos cada vez más sostenibles, que no impacten negativamente el planeta, sean degradables y a la vez eficientes. Esa escogencia y la experiencia sobre cada tipo de espacio y necesidades, requieren de especialización.



“Gracias a la demanda de las mismas empresas, también hemos evolucionado hacia la prestación de servicios de arreglos menores e, incluso, a servicios de jardinería, que permiten entregar los proyectos con un urbanismo pleno de naturaleza”, recalca el especialista de The People Company Outsourcing de Servicios.



ASEO CORPORATIVO



De acuerdo con Barrera, al contratar una empresa especializada en este tema, es necesario asegurarse de que el contratista realice una o varias visitas previas y análisis técnicos, evaluando el estado de las instalaciones a intervenir y las expectativas del cliente, para que se determinen los productos y maquinaria más eficiente para cada fin. También el personal especializado, que garantice no solo un buen trabajo, sino la protección del ambiente y el control de riesgos.



La oferta de este tipo de servicios también incluye una enorme inversión en maquinaria de última generación, que permite procesos internacionales vitales para las empresas extranjeras que llegan al país. “Temas como el brillantado o diamantado de pisos, con una serie de productos químicos a través de esponjas de diferentes texturas, es un nuevo proceso, líder en Centroamérica, y lo estamos introduciendo en Colombia con éxito”, dice Velasco.



Así, la experiencia, el personal capacitado, los productos adecuados, la maquinaria especializada y una logística eficiente, hacen parte del portafolio integral que evoluciona para dar respuesta a las necesidades de aseo empresarial para el sector constructor.





