Linio le apunta a los pagos con tarjeta de crédito virtual

Si bien el 2019 venían con un crecimiento de alrededor del 70%, la llegada de la pandemia se convirtió en un potencializador de la compañía de comercio electrónico Linio, que en meses como julio, vio incrementos cercanos al 300%.



No obstante, Andrés Robatel, el country manager de la compañía en Colombia, rescata que más allá del impulso en esta temporada es importante hacer hincapié sobre lo que significó la industria para el país.



“Si hay algo que la pandemia nos dejó es que nosotros terminamos de alguna forma cumpliendo ese rol social. El poder ayudar a que la gente se cuidara a la par de que pudiera seguir atendiendo sus necesidades básicas, e inclusive, sus adecuaciones para el teletrabajo, es valioso”.



Con 3.200 comercios aliados y 3,5 millones de productos publicados de los cuales 1 millón son internacionales, Linio cumple ocho años de funcionamiento y dos luego de ser adquirido por el grupo Falabella.



Las mejoras en la experiencia de compra, la incorporación de nuevas alternativas de medios de pago, diversas empresas logísticas para poder entregar los productos con mayor cobertura y en menor tiempo, sumado al lanzamiento del centro de distribución, dice Robatel, han sido los elementos diferenciales en los que se ha fundamentado la marca.



“Además, en los últimos dos años Linio se integró al ecosistema físico y digital del grupo Falabella y por eso algunos de los cambios más importantes tienen que ver con el catálogo. Podemos acceder a todo su catálogo de productos y al de otras empresas como Homecenter”, asegura el country manager.



Pero hoy, si bien el efecto ocasionado por la crisis del coronavirus atrajo más compradores, el empresario sabe que con la apertura de los comercios tradicionales mucho de ese tráfico va a volver nuevamente a la presencialidad.



“El pago contra entrega es importante en este proceso de derribar la desconfianza. Se da la posibilidad al usuario no solamente de pagar en efectivo, porque mucha gente no tiene tarjeta de crédito, sino también de replicar la experiencia de comprar en el mundo físico al poder tocar antes el producto”, destaca.



Sostiene asimismo, que si se compara el comercio electrónico con el de Estados Unidos o Europa la política de devolución es clave, pues derrumba las excusas y el miedo a comprar.



De otro lado, las sinergias con el Banco Falabella y las propuestas de fidelización como la de CMR puntos, son otros factores que van generando la permanencia de los compradores.



Robatel asegura que Linio no está interesado en incorporar medios de pago como los betcoins, sino en explorar otras alternativas novedosas que ya se vienen adelantando como la posibilidad de aprobar tarjetas de crédito virtualmente.



Finalmente, la empresa le apunta a productos con menor impacto ambiental, por lo que este mes realizarán el lanzamiento de la tienda Mundo Sostenible, con cinco subsegmentos de productos.