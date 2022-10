¡Más allá de LinkedIn! Así puede tramitar los documentos de su empresa

Según el último estudio realizado por Hootsuite y We Are Social a febrero de 2022, en Colombia hay 10 millones de usuarios activos en LinkedIn. Y si hay más de 51 millones de colombianos, y un 68,72% está en un rango de edad promedio para trabajar, significa que casi 25 millones de personas no está inmersa en esta plataforma.



Por lo que, el papel, aún, es un recurso muy utilizado en diferentes sectores industriales. De hecho, los formatos de la marca Minerva, de Legis, se mantienen vigentes en medio de la revolución digital.

Desde sus comienzos, esta marca brinda soluciones para hacer más eficiente la gestión documental en empresas, desarrollando formatos estándar para registrar ciertos procesos administrativos, contables, comerciales, financieros y también de gestión humana

Por ejemplo, el formato 1003 sigue siendo utilizado por millones de colombianos para presentar su hoja de vida. Con corte a agosto, se comercializaron 154 mil paquetes y cada uno incluye 20 formatos de este tipo.



“Lo más interesante de este formato, es que ese trabajo manual que lleva cada persona de registrar sus datos a mano es algo que en la actualidad puede verse como una labor artesanal. Sin embargo, también es gracias a esa escritura, que los encargados de contratación logran llegar a conocer otras aptitudes de la persona que quiere ingresar a la compañía, como por ejemplo, su orden o sus conocimientos gramaticales, permitiendo también tomar decisiones mucho más acertadas”, señaló la Gerente nacional de ventas, Adriana Troncoso.

Otros de los documentos más utilizados son los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y el de vehículo automotor, los cuales son actualizados por el equipo de redacción de Legis y le permiten a cualquier persona poder llevar adelante estas transacciones sin depender necesariamente de un abogado.

