Littio ingresa al ‘club’ de la aceleradora ‘Y Combinator’

La fintech Littio anunció que marcó un nuevo hito en su historia empresarial al entrar a hacer parte de las empresas seleccionadas por la aceleradora ‘Y Combinator’, con el fin de seguir impulsando su crecimiento en la región.



(Lea: El 'coaching' con caballos que sirve para mejorar las empresas).



Christian Knudsen, cofundador y presidente de Littio, señaló que hacer parte de esta aceleradora, conocida como “la fabrica de unicornios de Silicon Valley”, representa un gran logro para esta startup.



“Estamos muy emocionados con esta noticia. Hoy en día 300 millones de latinoamericanos no cuentan con la opción de acceder a servicios financieros en dólares. Estamos financieramente apartados del mundo. Hacer parte de Y Combinator no solo nos llena de orgullo, sino que también nos abre las puertas hacia un crecimiento más acelerado para llegar a más latinoamericanos”, agregó Knudsen.



De acuerdo con Iván Torroledo, COO y co-fundador de la plataforma, Littio es una aplicación gratuita, disponible en App Store y Play Store, en la cual los usuarios podrán crear una Cuenta Global en menos de tres minutos que les permitirá proteger su capital en dólares digitales, enviarlos y recibirlos desde cualquier parte del mundo, además podrán usarlos en compras y retiros en cajeros automáticos a través de la Littio Card, una tarjeta global que tiene en alianza con MasterCard.



“Gracias a un equipo conformado por el mejor talento, hemos logrado ser no solamente los pioneros en el país, sino también la startup líder de una solución que tiene la capacidad de transformar la vida de millones de personas. Con las herramientas que nos facilita Y Combinator queremos optimizar procesos y ofrecer más productos. Empezamos el año con más de 100.000 usuarios y la meta es cerrar el 2023 con un millón”, señaló Torroledo.



(Vea: ¿Qué es la economía gig y por qué genera controversia?).



Frente a cómo les fue en el 2022, Knudsen remarcó que en términos de inversión, la plataforma cerró con una ronda de US$4,4 millones.

Además, comentó que dentro de los inversionistas se destacaron 1662nd, el fondo del fundador de WeWork Adam Neuman; Global Founders Capital, Jam Fund, del cofundador de Tinder Justin Mateen, entre otros. Por el lado de usuarios afirmó que en 2022 superaron la meta de adquisición en un 60%.



“Littio está liderando la transformación del sistema financiero tradicional en Colombia a través de la tecnología y la innovación. En el 2022 celebramos nuestra alianza con Mastercard, tuvimos un crecimiento acelerado y una gran acogida en el país y hoy Y Combinator nos abre sus puertas. Esto solo refuerza la certeza de que estamos ofreciendo una solución que más que una alternativa, se ha convertido en una necesidad, así como nuestro compromiso por transformar vidas”, comentó Knudsen.



(Siga leyendo: Auteco alcanzó 8,5 % en cuota de mercado en el 2022).



A través de la aceleradora YC, la startup recibirá mentorías que le permitirán potenciar su propuesta de valor y escalar su modelo de negocio, además de ofrecerle la oportunidad a Littio de presentarse frente a cerca de 4.000 inversionistas.



“Para este año esperamos cerrar con un millón de usuarios en la región, teniendo en cuenta que hay muchos latinoamericanos que se encuentran aislados económicamente del mundo al no contar con una opción para acceder a servicios financieros en dólares”, dijo Torroledo.

Cómo se recarga

Según ha señalado la plataforma, el usuario podrá recargar su cuenta mediante siete métodos de pago, que incluye métodos como Nequi, PSE, Botón Bancolombia, cuentas bancarias y tarjetas; además el usuario podrá retirar sus dólares digitales a sus cuentas bancarias colombianas en cualquier momento.

PORTAFOLIO