‘Llegamos para aprovechar el auge del comercio virtual’

Para aprovechar el interés de los consumidores colombianos por las compras virtuales llega al país la marca de colchones Emma.



Nacida en Alemania, esta empresa quiere entrar a países de Latinoamérica, y el mercado nacional está en sus prioridades.



“Tenemos un enfoque de lujo asequible y poseemos también el posicionamiento con un producto estrella, Emma original, en todos los mercados” , dice Filipa Guimaraes, Directora de Emma para el Sur de Europa.



Una particularidad del servicio es que le ofrece al cliente 100 días para que pruebe el producto. En ese plazo lo puede devolver si no le gusta.



¿Cuál es la historia de la marca y su presencia internacional?



Emma empezó en 2013 con otro nombre y era una tienda en línea que vendía diferentes marcas de colchones.



En el 2014 decidimos introducir en Europa un concepto que veíamos especialmente en Estados Unidos, de presentar en el mercado un colchón para todos los tipos de cuerpo y en ese año los lanzamos en Alemania con el nombre de Emma.



En el 2015 empezamos a vender en Austria, Suiza, Polonia pero tuvimos un crecimiento tan grande que también comercializamos en Reino Unido y Holanda.



¿Cómo es la oferta?



Será muy limitada, enfocada a un producto estrella los primeros meses. Queremos educar el mercado, tener una oferta sencilla y muy directa al consumidor, que no se complique en términos de qué escoger, qué colchón es mejor.



Tenemos el colchón más premiado del mundo. Después vamos a añadir accesorios y más tarde, quizás, más colchones.



¿La marca ya estaba en el mercado colombiano?



No estamos lanzándola este año en Colombia. Acábamos de abrir en México y Brasill.



¿Cómo será la estrategia de posicionamiento?



La estrategia de posicionamiento será muy similar a lo que tenemos, enfocada a la cualidad del producto. En Europa somos los ganadores de los test independientes que se hacen en cada mercado.



Tenemos un enfoque de lujo asequible y tenemos también el posicionamiento al tener un producto estrella, Emma original, en todos los mercados. De entrada, movemos un solo colchón porque la compra es más sencilla.



Estamos educando al mercado con nuestra marca y nuestro concepto y por eso aprendimos que la respuesta del mercado es mucho mejor cuando tenemos un solo producto fácil de escoger. Así creemos que funciona mejor.



Más tarde añadimos a la oferta almohadas y accesorios relacionados con el sueño.

En términos de comercialización, empezamos siempre con nuestro propio sitio web, luego en colaboración con otros market place y más tarde también vienen distribuidores físicos.



¿Cuál es la meta para el mercado colombiano?



Es muy similar a la que hemos fijado en otros países. Queremos ser los disruptores que vienen con una oferta innovadora, con un concepto nuevo, que eduque al mercado.

La meta es que en dos o tres años podamos ser los líderes, sobre todo, online.



¿Cuál es la diferenciación con lo que hay en el país en la oferta de colchones?



Para nosotros la calidad. Queremos vender un producto de lujo a un precio accesible.



Como otro factor diferenciador mencionaría la experiencia del consumidor cuando va a nuestro sitio. Debe ser muy fácil escoger el colchón ideal porque estamos seguros que va a ser distinto.



También tenemos las 100 noches del test, para probarlo. Si no le gusta por alguna razón, nosotros recogemos el colchón y devolvemos el dinero.



Eso para nosotros es muy importante, sobre todo al inicio porque queremos construir la credibilidad junto a los consumidores. Esto representa para el cliente una compra sin riesgo.



¿Por qué hacen su entrada al país en esta coyuntura?



Para nosotros América Latina tiene un potencial enorme que queremos explorar, no de ahora, estaba en nuestros planes desde hace algunos años.



Lo hacemos en este tiempo, teniendo en cuenta que tenemos una posición muy estable en Europa y somos líderes de mercado.



Creemos que este momento, cuando hay poco movimiento e inversión de marcas en países extranjeros, representa una gran oportunidad.



También en esta coyuntura, en todos los países, asistimos a un crecimiento brutal en términos de comercio electrónico y para nosotros siendo una marca casi ciento por ciento on line, especialmente al inicio del lanzamiento en los mercados nuevos, tiene mucho sentido abrir en diversos países en América Latina. Colombia está en nuestro top tres y por eso decidimos abrir ahora.



¿Cuál es el perfil del consumidor?



Nuestro consumidor típico corresponde a jóvenes que ya trabajan y tienen su primera habitación en pareja, que son muy innovadores en términos de compra, que les gusta ser los primeros en tener los nuevos productos en el mercado.



Es muy curioso, pero lo que vemos es que son las mujeres las que tienen la mayor influencia en la escogencia, pero los hombres son los que compran.



También tenemos muchos consumidores que van hasta 45 años de edad, un límite que tiene que ver con los hábitos de compras virtuales y el uso de Internet.