‘Llegando a los bajos estratos hacemos mucha bancarización’

Archivo particular

Piero Celia es el presidente del Banco Serfinanza, que nació en abril de 2019 tras haber sido compañía de financiamiento por muchos años. Tiene 1.000 empleados y aumentará a 1.200. Son un banco de nicho para estratos medios y bajos y se apoyan en las 400 tiendas Olímpica, su mayor accionista.



(Lea: Qué tuvo en cuenta el FMI para entregarle US$9.800 millones a Colombia).

¿Cómo fue la transformación de Serfinanza a banco?



El proceso con la pandemia ha sido un reto interesante. Estábamos calificados doble A y ahora tenemos la calificación triple A. Ya tenemos 150.000 cuentas de ahorro. Somos el séptimo emisor de tarjetas de crédito y en ese segmento tenemos 800.000 plásticos de las cuales el 40% son Mastercard y el 60% tarjetas Olímpica y tenemos una alianza con la aseguradora MetLife para lograr mayor fidelización de clientes.



Al cierre de 2021 los activos sumaban $2,3 billones y unas utilidades de $26.500 millones.



¿Cuánto suma la cartera y cómo está?



Suma $1,9 billones y de ella el 65% es de consumo y el resto comercial. En consumo vamos con tarjetas de créditos a estratos 1, 2 y 3 e independientes y es importante pues hacemos mucha bancarización. El 15% de los nuevos créditos son a personas que nunca habían tenido uno.



¿Cómo les ha ido con esos estratos que acuden o acudieron al gota a gota?



Los clientes valoran mucho lo que le damos y aunque no se puede comparar las diferencias de tiempos y requisitos, estamos volviéndonos más cercanos cuando van a una tienda Olímpica donde a través de una tableta agilizamos el trámite.



¿Son fuertes en la Costa, pero y en otras regiones?



El 60% de presencia es en la Costa, el 15% en Bogotá y el otro 25% en el resto del país. Hemos crecido mucho en la capital y el eje cafetero, pero la Costa es la base. El promedio de cupos de las tarjetas es de $1 millón.



¿Metas para este año?



Esperamos colocar entre 300.000 y 500.000 tarjetas nuevas, vincular muchas pymes y usar a las tiendas Olímpica y aumentar la cartera en más del 20%.



¿Nuevos productos?



Tendremos crédito de vivienda, moneda extranjera para comercio exterior, crédito digital y acabamos de lanzar tarjeta empresarial.



¿Cómo ve el alza de tasas?



Están subiendo rápido. Tratamos de no transmitirles el alza tan rápida a los clientes.



¿Este año también lanzarán bonos?



Vamos a preparar una emisión de $1 billón que se colocará en cuatro años y en 2022 se colocarán entre 200.000 y $250.000 millones aunque vamos a esperar una oportunidad por la volatilidad que hay y también la incertidumbre electoral. Parte de esa emisión será con bonos sostenibles.



(Además: Qué hay detrás de la caída del banco digital Nubank).



¿Afectó la imagen el escándalo de la financiación a Aida Merlano?



Eso se ha manejado con prudencia por la reserva bancaria pero ella no ha sido cliente del banco ni nosotros hemos financiado su campaña. Esto no ha generado investigaciones de la Superfinanciera ni generado retiro de depósitos.

PORTAFOLIO