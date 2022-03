Llegar a España por adquisición, meta de Everfit

La expansión internacional es uno de los focos de atención de Evefit, empresa que se ha especializado en el diseño y confección de moda corporativa, y que planea llegar a España.



(El día sin IVA supera la meta, con la ropa en primer lugar).

Para esto busca ingresar a ese mercado a través de la compra de una empresa en ese país.



Evalúa oportunidades de adquisición para entrar a una compañía que ya tenga una cartera de clientes importante a los cuales se les pueda aportar las soluciones que ha desarrollado la empresa colombiana.



(Antony Morato, marca italiana de moda masculina, abre en Bogotá).



“Todos estamos trabajando para que a lo largo de este año podamos concretar esa operación propia en España. Estamos en este momento en búsqueda de candidatos”, reveló en diálogo con Portafolio, el gerente de Everfit, Juan David Mejía Toro.



Este que será el primer paso en el mercado Europeo, hace parte de un ejercicio de expansión en otros países.

El gerente de Everfit, Juan David Mejía Toro. Archivo particular

En el 2022 celebra su primer año con operación local en Estados Unidos, desde donde capitalizará oportunidades en nichos de alto valor.



Desde su sede en La Florida, tiene clientes en ese país de la talla de Universal Studios, Cintas, Four seasons Hotels y First Caribean Bank. Igualmente, cumple su quinto año de operación en Chile.



En general, Everfit se propone cerrar este año con ventas superiores a $60.000 millones, por encima del nivel prepandemia ($50.000 millones). El año pasado logró $34.000 millones.



El crecimiento vendrá de varios frentes comerciales en el que se desempeña. “El primero es el negocio de aerolíneas, donde tenemos a Avianca y a Latam como los principales actores. El año pasado no volaron casi que hasta junio y julio, entonces estamos esperando en nuestros dos clientes principales una reactivación completa”, dijo el ejecutivo.



En Latam viste a más de 48.000 colaboradores a nivel global. Para 2019 logró ahorros cercanos a 20% en esta categoría, así como una reducción significativa en los gastos adicionales relacionados con la administración del programa de uniformes

El otro campo de acción es el mercado colombiano.



El año pasado facturó cerca de $8.000 millones y este año espera unos $15.000 millones. “Estamos profundizando de manera muy agresiva en clientes del sector financiero”. Es el caso de Davivienda , Banco Mundo Mujer y el Banco de la República, entre otros.



(Lea también: EasyFly reactivó en el 2021 el 70% de los viajeros de 2019).



PORTAFOLIO