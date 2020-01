Llegó la hora cero para la inminente salida de Uber de Colombia

Archivo particular

A pocas horas de que Uber deje de funcionar en Colombia, la empresa señaló, a través de un comunicado, que “no se va porque quiere, se va porque le toca”.



Este viernes 31 de enero a las 11:59 de la noche, la aplicación deberá dejar de funcionar en el país para dar cumplimiento al fallo del juez de la SIC que obliga a la compañía a salir de Colombia.



Aunque hay procesos de apelación pendientes, por ley, las apelaciones para este tipo de casos no suspenden el cumplimiento de la orden.



El fallo de la SIC ordena también a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones “suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber específicamente en lo que respecta a los servicios Uber, Uber X y Uber VAN”.



Una fuente de la compañía le aseguró a Portafolio.co que la aplicación de Uber se apagará desde fuera del país a partir de las 00:00 horas de este sábado primero de febrero. Será un proceso similar al ocurrido para la ciudad de Barranquilla, en donde la aplicación dejó de operar desde el pasado 16 de enero, en cumplimiento de la misma orden.



Así mismo, aclaró que la única manera, hasta el momento, de no apagar la aplicación es que prospere una de las muchas tutelas radicada por los conductores durante las últimas semanas ante la justicia colombiana, o que el gobierno Nacional expida un decreto de emergencia autorizando su funcionamiento.



De acuerdo con la compañía, esta exigencia, que sólo se hace a la app de Uber, y no a las demás aplicaciones de movilidad colaborativa disponibles en Colombia, crea distorsiones en el mercado.