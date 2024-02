Marca chilena Rosen entra al portafolio de Colchones Spring

Colchones Spring anuncia que a su portafolio entra la marca chilena Rosen, como una estrategia de ampliar la oferta a sus clientes. Espera en unos años que sea, mínimo, 5% de sus ventas, explica David Alba, gerente de marca de la empresa colombiana.



¿Cuál es la alianza que anuncia Colchones Spring?



La marca chilena Rosen, una de las marcas más importantes de colchones y productos para el descanso de esta parte del continente, se ha unido con nosotros. Vamos a comercializar y a generar toda la operación de los productos Rosen para Colombia.



¿Bajo qué figura logran este negocio?



Es un negocio mediante el cual nosotros nos encargamos de toda la representación y comercialización. El manejo de sus tiendas y de su marca queda bajo la potestad de Spring, guardando sus lineamientos que vienen importados. Es más o menos lo mismo que estamos manejando desde hace algunos años con la marca Tempur, de Dinamarca, la más importante en el mundo de productos del descanso.



¿Cómo convivirán las marcas?



Desde este mes en cualquiera de las 160 tiendas que Spring tiene en el país, se ofrecen los productos de ambas marcas. También tiendas Rosen tendrán productos de Spring y también tendremos puntos multimarca con las tres.



¿Cómo podrá diferenciar el consumidor el valor de cada marca?



En Spring queremos tener un portafolio suficientemente amplio para poder aprovechar que todos los consumidores independientemente de sus necesidades puedan acceder a los productos. Entonces el segmento bajo y medio y el principio del alto lo cubrimos con todos los productos Spring, la gama un poco más arriba de la alta, con Rosen, y la más premium la cubrimos con Tempur.



¿Cuántas tiendas Rosen hay en Colombia?



En este momento hay tres tiendas en Bogotá y la idea es abrir unas cinco más en este 2024 y llegar a otras ciudades. Además de esto queremos que los productos estén dentro de las tiendas Spring.



¿Tienen planes de nuevas aperturas de Spring?



Tenemos un plan de abrir 15 a 20 tiendas este año.



¿Cuánto invertirán en las aperturas de Rosen y Spring?



Nuestros locales son en alquiler pero hay que adecuarlos. Estamos calculando más de $1.000 millones en adecuaciones.



¿Esta representación de Rosen qué les debe representar en el futuro en términos de negocios?



Con las aperturas y la llegada de Rosen tenemos dos grandes expectativas. La primera es ofrecer esos productos que la gente no podía comprar en el país por ser de una gama que no estaba muy desarrollada y, por el otro, esperamos que en unos años Rosen pueda estar dentro del 5 a 7 por ciento de las ventas de Spring.



¿Cómo han enfrentado la desaceleración en las ventas que se ha sentido más en bienes durables?



Sobre esto hay que tener en cuenta que después de la pandemia la gente ha entendido que en bienes durables como los colchones es importante tener una calidad de descanso para tener una mejor calidad de vida. Hemos tenido un año beneficioso. Adicional a eso, hemos buscado de que nuestros clientes puedan acceder de mejor forma a nuestros productos con un portafolio muy amplio en el que estamos abarcando casi que todos los segmentos del mercado con diferentes tiendas y formatos.



¿La gente está usando menos financiación para comprar un colchón?



Lo primero que hay que tener en cuenta es que la compra de un colchón es una decisión pensada y estudiada por el consumidor. Lo que estamos viendo es que la gente está buscando esas ofertas que sacan los bancos o hacen el sacrificio de comprarlo con la menor cantidad de crédito como veíamos antes. La gente trata ahora mucho más de ahorrar para comprar directamente los productos.



¿Cómo les va en las ventas virtuales de colchón es?



Cuando yo llegué a Spring hablamos de comprar por internet y no parecía que fuera a pasar porque se creía que solo sería posible probarlo en un punto físico. Cuando llegó la pandemia nosotros teníamos varios años de conocimiento del mundo de la venta online y del consumidor digital que con la crisis digital se potencializó, y en este momento nuestro ecosistema digital es uno de los más fuertes de la compañía. De hecho, la tienda que más vende es la tienda digital. La gente está buscando los productos y en nuestro caso está comprando los colchones también porque tienen una confianza en la marca que tiene una alta reputación. También pasa que mucha gente entra a nuestra página, busca y termina comprando en la tienda física. En todo caso, nuestra tienda tiene unas transacciones altísimas durante todos los meses.



¿Cuánto vendieron en el 2023?



Nosotros tuvimos un buen crecimiento el año pasado, del 10% en ventas. Entonces fue un buen año para la compañía.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Nosotros también esperamos que sea a dos dígitos. Especialmente esperamos que ahora con la presencia de Rosen y las más de 20 tiendas que abriremos a nivel nacional esperamos llegar a ese número.



¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes en materia de posconsumo en el caso de los colchones?



Nuestro plan de sostenibilidad tiene tres aspectos diferentes. Trabajamos con instituciones médicas temas relacionados con la cultura del sueño.



Por otro lado, en las ciudades principales trabajamos en todo lo relacionado con la disposición final con los productos que dejan los clientes cuando nos compran un colchón. También tenemos un producto que está desarrollado con materiales sostenibles.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio