Locatel, camino a duplicar sus tiendas en el país

La cadena de tiendas de la salud y el bienestar Locatel toma un impulso en materia de expansión. Empezó la conquista de Medellín con seis nuevas tiendas este año y para el 2023 programó 12 más en el país, según anuncia Eurice Troya, su CEO en Colombia.



¿Cómo están en el país?



La marca entró hace 18 años como franquicia pero en el 2019 empezamos la conversión a tiendas propias, con unas renegociaciones para convertirnos en una cadena manejada por una sociedad. Ahora estamos listos para afrontar el crecimiento.



¿Cuántas tiendas tienen?



Hasta hace un par de semanas teníamos 14 tiendas y un Dark Store, un local oculto para surtir los pedidos de los canales no presenciales en Bogotá. Tenemos 13 locales en Bogotá, uno Cartagena y estamos felices de llegar a Medellín. Acabamos de abrir tres tiendas y en octubre tendremos dos adicionales y antes de finalizar el 2022 vamos a inaugurar la sexta. Conseguir espacios para abrir simultáneamente no es fácil y logramos acomodar todo para garantizar una apertura suficientemente robusta. Cerraremos 2022 con 20 tiendas.



¿Qué inversión hacen?



Para Medellín la inversión de estas primeras seis tiendas es de $15.000 millones.



¿Cuáles son las metas?



Completar nueve locales en Medellín en el primer trimestre del próximo año.



¿Y en otras ciudades?



Sí. Para nosotros es muy importante pero queremos enfocarnos ciudad por ciudad para hacer un aporte importante en generación de empleo y desarrollo de la región. Nuestra intención es fortalecer la costa, solamente estamos con una tienda en Cartagena, y estamos evaluando Cali y el Eje Cafetero.



¿Y cuál es la proyección?



Nuestro plan es cerrar con 32 tiendas en el 2023, lo que quiere decir que estaríamos abriendo mínimo 12 tiendas.



Estamos acelerando la expansión luego de muchos años de preparación. Estas son tiendas complejas que requieren entrenamiento y manejan unos inventarios muy elevados.



¿Cuáles son las inversiones adicionales?



Cada tienda de nosotros requiere cerca de 2.500 millones a 2.800 millones, por lo que estaríamos hablando de $30.000 millones para las 12 tiendas adicionales del 2023.



¿Cuál es el concepto que quieren presentar?



Nacimos como supermercado de la salud y ahora estamos con la salud y el bienestar. Hemos ampliado el portafolio para acompañar a los hogares prácticamente en su día a día.



Manejamos la parte de equipos médicos que es por lo que mucha gente nos conoce y también tenemos todo lo que se relaciona con alimentación saludable y funcional. Además, tenemos una zona de vitaminas y suplementos muy importante.



¿Cómo les fue en el primer semestre y cómo ve el cierre del 2022?



Los negocios van muy bien, han sido años de mucho altibajo. Por estar en el tema de salud, en la pandemia nos tuvimos que reenfocar para dar el soporte necesario a nuestros clientes. Estamos satisfechos porque pudimos atender a las familias en los momentos más difíciles. El primer semestre fue muy bueno y nuestro crecimiento está por encima de los dos dígitos. Con estas aperturas vamos a fortalecer el resultado. Esperamos estar por encima del 22% frente al 2021, incluyendo las tiendas nuevas que estarán activas para el 4Q, el nivel de aporte va a ser interesante pero no va a tener tanto peso.



¿Cómo les va en canales alternativos?



En el 2017 fortalecimos nuestra área de canales no presenciales apostando al futuro. Hoy son cerca de 25% del total entre el sitio web, el call center y los marketplace es en donde tenemos participación.



¿Cómo se beneficiaría Locatel de una reapertura comercial con Venezuela?

Los dos países se manejan con capital independiente, por lo tanto el intercambio comercial dentro de Locatel no lo vislumbramos, pero indiscutiblemente esto facilita el desarrollo del comercio para ambos países.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio