Los restaurantes colombianos que están en el 'top' de los mejores 50 de América Latina

El peruano Maido fue elegido el mejor restaurante de América Latina en 2023 y sustituyó al también limeño Central, declarado fuera de concurso por haber sido considerado el mejor del mundo este año, según la clasificación anunciada en la gala que tuvo lugar este martes en Río de Janeiro.



El ascenso de Maido a la cima de la lista de los 50 mejores de Latinoamérica ya era prevista tras la decisión de dejar por fuera de concurso a Central debido a que su sucesor terminó en tercera posición el año pasado y fue reconocido como sexto mejor del mundo en junio pasado.



En segundo lugar este año quedó colombiano El Chato (Bogotá), que había sido quinto en 2022, y enseguida se ubicaron el argentino Don Julio (Buenos Aires), el brasileño A Casa do Porco (São Paulo) y el mexicano Fauna (Valle de Guadalupe).



La lista de los diez mejores, anunciada por The Latin America's 50 Best en una ceremonia en el lujoso hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro, la completaron el panameño Maito (Ciudad de Panamá), el peruano Kjolle (Lima), el colombiano Leo (Bogotá), el chileno Boragó (Santiago) y el peruano Mayta (Lima).



Mientras que Don Julio cayó de la segunda posición el año pasado a la tercera en 2023, a Casa do Porco se mantuvo en la cuarta y Maito cayó al sexto lugar, y los únicos nuevos en el top diez fueron Fauna y Leo.



Los organizadores del concurso anunciaron que Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, pasará a competir en un concurso que incluye a los mejores de los mejores del mundo.



Entre los que ingresaron por primera vez en la lista de los 50 mejores destacaron el argentino Niño Gordo (Buenos Aires) en el puesto 43 y los colombianos Humo Negro (Bogotá) en el puesto 44 y X.O. (Medellín) en el puesto 27, que permitió a esta ciudad colombiana aparecer por primera vez en el concurso.



El mejor ubicado entre los nuevos en la lista, en el puesto 25, fue Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá), mientras que el mexicano Quintonil (Ciudad de México) fue el que más saltó posiciones entre un año y otro desde 2012, al ascender desde el puesto 43 en 2022 al 12 en 2023.



Entre los que regresaron a la lista de los mejores 50 destacaron Crizia (Buenos Aires), en el lugar 41, y Lamar (Lima), en el 42. Antes de desvelarse la lista de los 50 mejores restaurantes fueron entregados otros galardones cuyos dueños ya habían sido anunciados, entre ellos el premio a la Mejor Chef Femenina de América Latina, que recibió la brasileña Janaína Torres Rueda, de A Casa do Porco, de São Paulo.



El premio One To Watch fue otorgado a Cordero, un restaurante de Caracas; y el premio Icon lo ganó la veterana chef y presentadora de televisión Dolli Irigoyen, por sus esfuerzos para enseñar a cocinar a varias generaciones de argentinos.



Los 50 mejores restaurantes de América Latina fueron escogidos por 300 jurados anónimos, entre chefs, periodistas gastronómicos y gourmets, cada uno de los cuales seleccionó diez establecimientos en los que hubiera estado en el último año y ubicados por fuera de su región de actuación.



En su undécima edición, esta vez fue la primera en que la gala tuvo lugar en Brasil, tras ya haber pasado por Argentina, Colombia, Perú y México. Su última edición fue en noviembre del año pasado en Mérida (México). Al comienzo de la ceremonia el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció que esta ciudad brasileña volverá a ser la sede de la gala de premiación en 2024.



Los mejores 50

1. Maido (Lima, Perú)

2. El Chato (Bogotá, Colombia)

3. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

4. A Casa do Porco (San Paulo, Brasil)

5. Fauna (Valle de Guadalupe, México)

6. Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)

7. Kjolle (Lima, Perú)

8. Leo (Bogotá, Colombia)

9. Boragó (Santiago, Chile)

10. Mayta (Lima, Perú)

11. Nuema (Quito, Ecuador)

12. Quintonil (CDMX, México)

13. Mérito (Lima, Perú)

14. Lasai (Río de Janeiro, Brasil)

15. Pujol (CDMX, México)

16. Celele (Cartagena, Colombia)

17. El Preferido de Palermo (Buenos Aires, Argentina)

18. Metzi (Sao Paulo, Brasil)

19. Villa Torél (Valle de Guadalupe, México)

20. Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

21. Nelita (Sao Paulo, Brasil)

22. Evvai (São Paulo, Brasil)

23. Gustu (La Paz, Bolivia)

24. Sublime (Guatemala, Guatemala)

25. Cantina del Tigre (Panamá, Panamá)

26. Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

27. X.O. (Medellín, Colombia)

28. Arca (Tulum, México)

29. Pangea (Monterrey, México)

30. Julia (Buenos Aires, Argentina)

31. Sud 777 (CDMX, México)

32. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

33. Osso (Lima, Perú)

34. Maní (Sao Paulo, Brasil)

35. Manu (Curitiba, Brasil)

36. Rosetta (CDMX, México)

37. Alcalde (Guadalajara, México)

38. Alo’s (Buenos Aires, Argentina)

39. Mil (Moray, Perú)

40. Le Chique (Cancún, México)

41. Crizia (Buenos Aires, Argentina)

42. La Mar (Lima, Perú)

43. Niño gordo (Buenos Aires, Argentina)

44. Humo negro (Bogotá, Colombia)

45. Parador la huella (José Ignacio, Uruguay)

46. Rafael (Lima, Perú)

47. Sikwa (San José, Costa Rica)

48. La Docena (CDMX, México)

49. Mercado 24 (Guatemala, Guatemala)

50. Cosme (Lima, Perú)



