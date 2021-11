Los caminos de los Gilinski para controlar el Grupo Nutresa

Este lunes comienza a ejecutarse la Oferta Pública de Adquisición (OPA) con la que Nugil, empresa del Grupo Gilinski, junto con su socio de Emiratos Árabes, buscan tomar el control de Grupo Nutresa, la compañía de alimentos empacados más grande del país, que vende sus productos en 78 países y cuya propiedad es de varias compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

La operación tiene una vigencia de 14 días hábiles, es decir hasta el 17 de diciembre, pero en caso de una baja aceptación de parte de los accionistas, podría prorrogarse por otros 16 días hábiles, es decir hasta el 11 de enero de 2022.

Aunque los términos de la OPA contemplan que Nugil busca adquirir al menos el 50,1% de las acciones de Nutresa y hasta un máximo de 62,62% de acciones, a un precio de US$7,71 por título, el cuadernillo de la operación también estipula que los compradores, en caso de que lo deseen, y si no alcanzan a cautivar a la suficiente cantidad de socios, podrían quedarse con una participación minoritaria, de acuerdo con una fuente de unas de las firmas comisionistas que recibirá aceptaciones a la OPA.

En caso de adoptar esa posición podría conocer en las juntas directivas políticas, proyectos o procesos de las empresas del GEA, un grupo empresarial diversificado en varios sectores como el financiero, bancario, previsión social, seguros y de alimentos.

Sin embargo, en los últimos días los dos principales accionistas de Nutresa, el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) con el 35,25% de participación y el Grupo Argos con el 9,83%, han expresado a través de pronunciamientos que es necesario analizar, más allá de las condiciones del precio ofrecido de US$7,71 por título, con una prima del 37,5% sobre el valor de la acción el día de la solicitud de la OPA (10 de noviembre), otros elementos estratégicos para la compañía, los accionistas, los empleados, los proveedores, para las regiones y las comunidades donde tiene presencia. Incluso ambas compañías programaron asambleas extraordinarias de accionistas esta y la siguiente semana para debatir posibles conflictos de interés de accionistas que podrían participar en la OPA ofreciendo sus participaciones.

Pero el Grupo Sura incluso ha ido más lejos, pues reveló el jueves que va a contratar una firma de banca de inversión y además va a continuar en la búsqueda de un aliado estratégico que no sea controlante. Aunque esto no tiene que ver directamente con la OPA, algunos consideran que sí es un mensaje al Grupo Gilinski en el sentido de que sí quieren un aliado, pero de manera concertada y no que busque la toma de control a través de una OPA hostil, como se les denomina cuando no hay un acuerdo entre las partes.

DUDAS

Para Guillermo Sinisterra, profesor del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, el precio de la acción a la que ofrecen pagar los Gilinski “no refleja el valor de la compañía, pues hicieron una valoración de la compañía e hicieron la oferta por el valor justo en el que debería estar. Pero es que no se está comprando cualquier cosa en la calle”.

El académico advierte que “ahí todavía falta pagar la prima de control de la compañía. La prima debería pagarle el dolor al GEA de ceder el control de la joya de la corona”.“Exigir ser controlante de algo grande, con patrimonio, orgullo para una región, estratégico, necesita el valor justo de la compañía”, dice Sinisterra.

Y además asegura que Nutresa es la forma de “entrar a un universo tan tentador en donde hay negocios financieros” uno de los aspectos en donde el Grupo Gilinski quiere aumentar su tamaño.

PRECIO EN DÓLARES, UNA INCÓGNITA

El pago de la operación se hará al cambio en dólares o en el exterior en la divisa y aunque estos momentos, con el dólar a más de $4.000, algunos podrían pensar de que sería atractivo, analistas dicen que es mejor ser cautos pues el mercado podría sufrir un retroceso.

El Grupo Gilinski les encomendó a las firmas comisionistas de la Bolsa de Colombia Servivalores GNB Sudameris, Alianza Valores, Casa de Bolsa, Acciones y Valores y Global Securities facilitar todo el acceso de los destinatarios a la oferta, a los que no se les cobrarán importes adicionales por concepto de comisiones.

CIFRAS DE LA FIRMA PAISA

Nutresa hace presencia directa en 16 países con 45 plantas de producción. Vendió $11,1 billones en el 2020 y $9,9 billones al tercer trimestre del 2021. Tiene una participación en el mercado nacional de 53,8%, con varias marcas que ha construido desde 1920. Entre otras tiene la galletas Noel, Tosh, Ducales y Festival, en Cárnicos está Zenú, Pietrán, Ranchera y Rica, en chocolates maneja Jet, Corona y Chocolisto y en café tiene Sello Rojo y Colcafé, en helados a Crem Helado y en pastas, a Doria. Es dueña de El Corral, socia de la franquicia de Starbucks en Colombia y maneja la operación de Papa John's.

