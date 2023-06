Pequeños constructores, con las finanzas agrietadas

Conozca las tres experiencias de empresas de construcción que actualmente enfrentan importantes retos para mantenerse a flote en el mercado.



Constructora Poporo

La regional de Camacol Quindío dejó en evidencia que más del 63% de los proyectos VIS por construir están siendo cancelados. Esta situación ha hecho que los constructores tengan que ingeniárselas para continuar en el juego. Pese a la resistencia, el castillo que construyeron las pequeñas empresas empieza a derrumbarse.



Ejemplo de esto ocurre en la constructora Poporo, ubicada en Armenia, la cual, según Juan Diego Gómez, gerente de la firma, esta siendo devorada por la coyuntura económica y la situación con Mi Casa Ya, pues además de no recibir margen de sus proyectos, con el fin de mantener empleos y terminar algunas obras, ha puesto en riesgo su patrimonio.



“Los proyectos ya estaban vendidos a las familias y hemos tenido que asumir los sobrecostos, pero estábamos esperanzados en que las familias tuvieran un cierre financiero en octubre de 2022 con Mi Casa Ya, pero no pasó. Ahora estamos con los edificios hechos y sin poder pagarle al banco los créditos con tasas muy altas. Nuestro patrimonio fue construido con mucho esfuerzo y ahora estos proyectos se lo están consumiendo”, dijo.



Y aunque si bien el gerente de la firma ve interés en asignar los subsidios pendientes por pagar, considera que se hace de manera lenta. De no cambiar esta situación, ven difícil seguir operando VIS.



“Tenemos dos proyectos suspendidos y avanzamos con uno. Estamos esperanzados en alcanzar subsidios de Mi Casa Ya. De no tenerlos vamos a quedar acumulados y el banco cobrando”, apunta.



Sobre los cambios, Gómez considera que el subsidio no llegará ni a los más vulnerables ni a las MiPymes y será algo de ‘suerte’ para ambos.



Constructora HMM

La constructora HMM, que participa con su oferta tanto en Córdoba como en Sucre, también ha tenido que soportar los malos vientos y gracias a otras fuentes de financiamiento, ha aguantado el duro golpe económico de los últimos meses.



No obstante, al ser una compañía que le apuesta fielmente a la Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), los cambios en el panorama macroeconómico y en el programa Mi Casa Ya ha hecho que la empresa esté en serios aprietos económicos. Por ejemplo, antes de la ‘crisis’ podían trabajar con cuatro o cinco proyectos, y ahora trabajan para terminar dos.



“Desde hace mes y medio nos toco suspender algunos proyectos de interés social porque vemos que no hay recursos. Sin embargo, desde hace más de 20 días vemos que hay interés por hacer fluir los recursos, eso nos dio confianza de reiniciar. Hay otras empresas que no han contado con esa suerte”, señala Mendoza.



Pese a que el gerente de la constructora es optimista y espera que el Gobierno pueda ayudar a las firmas regionales, no desconoce que es un duro panorama el que se vive, donde la subida en los precios de los insumos y las alzas en las tasas de interés exprimen cada vez más a la caja.



“Nuestro margen de utilidad ha bajado, sobre todo porque construimos menos casas, pero los costos administrativos sí son los mismos. Nosotros tenemos otras fuentes de negocio que son las que están soportando sobre los hombros esta situación”, reconoció.



“El Gobierno tiene que hacer algo para irrigar crédito popular a las clases que más lo necesiten, y las tasas tienen que bajar para que podamos seguir construyendo VIS”, remató.



Rave Construcciones S.A.S.

En Córdoba sucede una situación incluso aún más grave que en otras regiones. Según Camacol, en este departamento y en Sucre se han cancelado el 71% de los proyectos VIS por edificar, una dinámica que está apretando las finanzas de las constructoras y acortando su vida.



Para la firma con 13 años en el mercado, Rave Construcciones S.A.S., ubicada en Montería, entre los motivos destaca que desde el cambio de Gobierno dejaron de recibir el flujo de subsidios de Mi Casa Ya, ingresos necesarios para operar, pues estos dineros hacen parte de su músculo financiero para operar. Al no recibir estos recursos y pese a optimizar sus costos, el oxígeno se está agotando.



Para aguantar la situación, la firma recortó en dos oportunidades su planta de personal. La primera fue en el mes de diciembre, quedándose con el 50% de los trabajadores, esperando que las condiciones mejoraran para 2023.



Sin embargo, al seguir la coyuntura redujo nuevamente a la mitad su planta.



“Todos los constructores queremos trabajar, pero necesitamos dinero para ello porque el sector financiero es más voraz con los pequeños empresarios. Para obtener liquidez, trato de moverme con otro proyecto No Vis que tengo. El poco capital que poseemos es para pagar la nómina y los servicios, pero tuvimos que reducir los recursos para licenciamiento, publicidad y diseño”, señaló Humberto Ramos, gerente de la firma.



Incluso han ofrecido a los compradores pagos de contado con descuentos para poder pagar sus obligaciones. De seguir así y si no se le asignan los subsidios faltantes en el segundo semestre, Ramos asegura que no podrán operar en 2024.



