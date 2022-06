Los CEO de Colombia, optimistas por Cumbre de las Américas

Archivo particular

La pasada IX Cumbre de las Américas no solo fue un encuentro de los presidentes de la región, sino que también sirvió de plataforma para que los líderes de las empresas más grandes del continente (y del mundo) se citaran y debatieran sobre los compromisos y retos del sector privado en los años que están por venir.



Además de la delegación oficial encabezada por el presidente Iván Duque, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y el gabinete ministerial, Colombia también contó con la representación de un grupo líderes empresariales, encabezados por Bruce Mac Master, el presidente de la Andi; Paola Buendía, vicepresidente ejecutiva de este gremio y María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).



Con ellos también estuvieron Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI); Martín Ibarra, presidente de la consultora Araújo Ibarra; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Yaneth Giha, directora ejecutiva de Fifarma; María Paula Duque, líder de sostenibilidad de Microsoft para Latinoamérica; Claudia Uribe, jefa para América Latina y el Caribe de el Centro del Comercio Internacional; Eduardo Jaramillo, CEO de General Electric Colombia; Sergio Martínez, el CEO de Keralty, casa matriz de Colsanitas y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Al respecto, María Claudia Lacouture, dijo a Portafolio que en esta oportunidad “ha sido muy gratificante corroborar el real compromiso del sector empresarial con el desarrollo social de las naciones. Se siente una renovada voluntad motivada en parte por las lecciones dejadas por la pandemia”.



“El sector privado entiende que su compromiso va mucho más allá de sus objetivos de negocio y que en la medida que se involucre de manera más activa en los otros asuntos que afectan a la humanidad contribuirá a fortalecer las economías y consolidar un desarrollo sostenible”, agregó.



Es preciso apuntar que gran parte de estos eventos empresariales se desarrollaron en el marco de la IV Cumbre de CEO de las Américas, que tuvo lugar paralelamente al evento presidencial.



A su turno, Martín Ibarra, resaltó momentos, a su juicio, claves de la cumbre empresarial, como el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric, donde garantizó los compromisos empresariales de su país y la intervención de la vicepresidente Kamala Harris, de Estados Unidos, aportando sobre las inversiones sociales para apoyar a cerrar las brechas sociales en las Américas.



También, en su condición de representante de la Asociación de Zonas Francas de América Latina (Azfa), Ibarra también resaltó el anuncio del BID sobre la llegada de más de US$70.000 millones a la región por efectos del nearshoring en el futuro cercano.



“Resaltaría que se volvieron otra vez a hablar los gobiernos de América. Eso hay que subrayarlo. El futuro de la relación entre Estados Unidos y el resto de América tiene que fortalecerse y es una acción mancomunada de todos los sectores de la región”, apuntó Martín Ibarra.



En charla con Portafolio, Mónica Contreras, presidente de TGI, destacó varios de los tópicos que se trataron en el evento, como el fortalecimiento de la cooperación y relación en la región y la agenda climática.



“Creo que el mensaje claro es que pese a todo lo que está sucediendo, por ejemplo la pandemia y la guerra en Ucrania, lo que no podemos es bajar el ritmo que se trae en los avances que tenemos como sociedad”, apuntó Contreras.



La ejecutiva repasó el reconocimiento que se le entregó a Colombia por cómo ha desarrollado su política de transición energética y la agenda climática.



“Me parece importante resaltar la disposición de Estados Unidos en tomar acciones para avanzar en la reducción de todas las brechas digitales y de seguridad energética que se necesiten dentro el hemisferio”, señaló la empresaria.



Mónica Contreras también enfatizó en que “estos cambios de acción climática los tenemos que hacer en un ambiente de cooperación público-privada. No se puede hacer solos, se necesitan apoyos mutuos para que realmente se generen los empleos que también ayudan a retener a la migración en sus países y apoyar a crecer juntos”.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en uno de los páneles del segundo día del evento de los líderes empresariales de la región.



Durante su intervención, el líder gremial colombiano señaló la importancia de que de las conversaciones empresariales a cualquier nivel con el objetivo de avanzar en la construcción de una mayor competitividad e integración comercial en las Américas.



Buenas prácticas

Se lanzó la 'Declaración de la IX Cumbre de las Américas sobre Buenas Prácticas Regulatorias', una iniciativa a la que se sumó Colombia y cuyo propósito es facilitar el comercio, la inversión y el crecimiento económico del país.



Con esta nueva declaración,, Colombia se compromete a promover la rendición de cuentas y generar confianza en la gobernabilidad, apoyar un marco para el crecimiento inclusivo, mejorar los procesos regulatorios y la calidad de las regulaciones, estimular la promoción, fortalecer la competitividad regional, entre otros aspectos.



