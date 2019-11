Los diplomados experienciales, en la oferta del Instituto Forum

Con el valor que tiene integrar la teoría con la práctica, el Instituto Forum de la Universidad de la Sabana fortalece su educación continua con diplomados experienciales.



Así lo explica Jorge David Páez Monroy, director general de la institución, quien señala que se trabaja en alianzas con el sector privado con el fin de fortalecer esta modalidad de educación.



¿Qué nuevas prácticas se están llevando a cabo en educación continua?



Con el fin de realizar programas con mayor relevancia práctica, el Instituto Forum ha venido realizando acercamientos con empresas aliadas a la Universidad para desarrollar diplomados experienciales, los cuales se basan en un modelo de formación integral, donde se articula la teoría y la práctica vivencial. Se busca dar respuestas a problemas reales que existen en las organizaciones, basadas en los conceptos académicos y en la experiencia empresarial.



¿Cuál es la metodología que aplican para garantizar el éxito del modelo experiencial?



El diplomado experiencial se desarrolla en tres fases: primero se enfoca en la Conceptualización Teórica del área disciplinar del programa y en la competencia que específica que se busca potenciar en el estudiante; en la fase de la experiencia organizacional, el participante aprenderá a reconocer las buenas prácticas empresariales y las oportunidades de mejora de estas, en un ambiente experiencial y en una organización real. Por último, el estudiante articula el Aprendizaje Teórico-Práctico, para dar solución a un problema de la institución aliada al programa, mediante la elaboración de un Proyecto Integrador.



¿De qué manera el sector privado se vincula a ese modelo articulado?



Se trata de una alianza recíproca. Las organizaciones, mediante el intercambio de experiencias teórico-prácticas reales y exitosas, presentadas por directivos de las mismas empresas, permiten al estudiante conocer de una manera holística la organización. Así mismo, la empresa, en contraprestación por el uso de sus instalaciones y por el conocimiento compartido, tiene derecho a ciertos cupos para formar a sus colaboradores en cualquiera de los programas de educación continua que el Instituto Forum ofrece.



¿Qué está sucediendo en educación virtual?



La educación virtual es una forma de desarrollar procesos formativos que rompen las barreras del espacio-tiempo, gracias al uso de las TIC. Esto nos ha llevado a comprender que, debido a esta revolución digital, las personas piensan e interactúan diferente, ya que se requiere que tengan unas competencias muy específicas para que puedan desenvolverse con éxito. De esta manera el Instituto Forum ha reconocido que su valor más importante para enfrentar el futuro está en su modelo académico, el cual busca formar profesionales que tengan la capacidad de resolver problemas reales, mediante una mirada y una proyección global, siempre teniendo en cuenta los valores éticos de la persona.



¿De qué magnitud es el uso de herramientas digitales?



Estamos inmersos en una era repleta de herramientas digitales, así que nos concentramos en el uso y control que debemos tener de ellas, buscando que seamos nosotros los que instrumentalicemos las herramientas y no al revés. Así las cosas, siempre estamos al tanto de las herramientas digitales que pueden soportar y apoyar los procesos formativos y pueden tener participaciones altas, pero nunca serán mayores a las interacciones que las personas pueden desarrollar en los ambientes de formación. Si esto no se logra, la herramienta no se considera en nuestro modelo.



¿Aspiran a tener participación de estudiantes de otros países?



Actualmente tenemos estudiantes de otros países que participan en nuestros programas académicos tanto presenciales como virtuales. Esperamos que este número ascienda considerablemente con una mayor oferta de educación en línea. Crece el numero de personas que creen en la Educación Virtual, viendo esta opción como una manera efectiva de generar aprendizajes y desarrollar sus capacidades profesionales y laborales.



¿Este es un modelo sin restricciones en el tiempo?



La educación virtual requiere desde luego de tiempos de dedicación, solo que las personas tienen la facilidad y oportunidad de fijar sus horarios. Nosotros fijamos periodos de tiempo para que el estudiante desarrolle ciertas actividades, decidiendo autónomamente en qué días y horas las hace.



El modelo de educación virtual es exigente y requiere de esfuerzos y tiempos para que el estudiante pueda alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Eso sí, la Universidad dispone de los recursos para que tenga éxito.



¿El país cuenta con profesores para este modelo educativo?



Colombia es uno de los países de la región que más crecimiento tiene en educación virtual y que más ha trabajado en ella, por lo que cuenta con un buen capital en cuanto a profesores se refiere.



Sin embargo, hace falta trabajar más en su formación para innovar en procesos de enseñanza a través de las TIC. Este aspecto es crítico y por ello nos empeñamos en desarrollar estas competencias en nuestros profesores, no solo formamos y capacitamos, sino que los acompañamos en su desarrollo.



¿Qué otro ejercicio académico se está realizando que beneficie a la sociedad?



Desde la cohorte del 2016-2 hasta la cohorte 2018-1, la Dirección de Posgrados de la EICEA- Instituto Forum ha construido el diagnóstico de empresas por medio del desarrollo de sus estudiantes de los “Proyectos Aplicados”, que son espacios de aprendizaje que se convierten en escenario de intervención para el desarrollo de las competencias básicas para la formación en investigación y avance para la estructuración del espíritu investigativo de los estudiantes en las áreas de formación disciplinar que conforman su programa y en los lugares donde tienen presencia las especializaciones; trabajo que ha sido valorado por los empresarios y aliados, al dejar huella en sus organizaciones y ofreciendo el valor agregado al estudiante durante su tránsito por la Universidad, el cual deja como resultado el crecimiento personal y profesional, impactando la familia, la empresa y la sociedad.